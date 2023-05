Big Data Wettbewerb gewonnen: Das Datencenter der Green aus Lupfig ist das beste in Europa Das Unternehmen Green betreibt ein Datenzentrum in der Region Zürich – der Sitz ist aber in Lupfig, Aargau. Diese Woche verzeichnet die Aargauer Tech-Firma einen Erfolg: Eines ihrer Datacenter wurde als bestes in Europa ausgezeichnet.

Metro-Campus Zürich von Green: zwischen Datencenter (links) und Bürogebäude (rechts) Bild: zvg/Aargauer Zeitung

Innovationsgrad, Energieeffizienz, Kundenorientierung: Mit diesen drei Schlagworten konnte Green punkten. Der Anbieter von Datenzentren mit Sitz in Lupfig wurde von einer Jury in London ausgezeichnet: und zwar mit dem Award für das beste Datacenter-Projekt in Europa.

Das Unternehmen baut in Dielsdorf (ZH) drei Hochleistungs-Datacenter. Das erste davon wurde soeben vom englischen Magazin DCS anlässlich des 11. DCS-Awards gekürt, wie einer Mitteilung des Unternehmens zu entnehmen ist. Die Jury zeigte sich überzeugt vom hohen Innovationsgrad in der Entwicklung von Datacentern. Gelobt wurde die Fähigkeit, Sicherheit mit Energieeffizienz zu vereinbaren. Hervorgehoben wurden unter anderem auch die Nutzung von Abwärmesystemen und die Energiesparmassnahmen.

«Die starke Kundenorientierung und der Fokus auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz zählen zu den Kernwerten von Green. Daher freut uns diese Auszeichnung besonders», lässt sich Roger Süess, CEO von Green, zitieren.

Green ist grosser Player im Markt

Green ist gemäss dem Marktforschungsunternehmen ISG die führende Datacenter-Anbieterin der Schweiz. Im Grossraum Zürich betreibt das Unternehmen sechs Rechenzentren an vier Standorten. Sowohl in Dielsdorf als auch in Lupfig plant Green weitere Datacenter. 2019 wurde im Birrfeld das grösste Datenzentrum der Schweiz in Anwesenheit von Bundesrat Guy Parmelin eröffnet. Green hat zwar Schweizer Wurzeln, gehört aber seit 2017 der französischen Kapitalbeteiligungsgesellschaft Infravia Capital Partners. Obwohl die grössten Anbieter von Datenzentren nach wie vor in Zürich angesiedelt sind, lassen sich immer mehr Anbieter im Kanton Aargau nieder – unter anderem auch wegen der Präsenz von Green in Lupfig und im Birrfeld, wo weitere Projekte geplant sind.