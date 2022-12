Bier und Corona Feldschlösschen-Chef: «Wir haben Gastrobetriebe auch mit Darlehen unterstützt» Thomas Amstutz, CEO von Feldschlösschen, spricht im Interview darüber, wie hart der Lockdown auch sein Unternehmen trifft, wie Feldschlösschen den Gastrobetrieben half und warum der Biergigant keine kleinen Brauereien aufkauft.

CEO Thomas Amstutz und Feldschlösschen verzichteten trotz weitreichenden Einschränkungen und Einbruch der Nachfrage auf Kurzarbeit. Stefan Bienz

Die Gastronomie ächzt unter Corona. Wie wirkt sich das auf Feldschlösschen aus?

Thomas Amstutz: Sehr stark. Wir machen 55 Prozent unseres Umsatzes in der Gastronomie, den Rest im Einzelhandel. Konkret beliefern wir rund 25'000 Gastronomie-Betriebe. Damit sind wir natürlich überproportional von der Gastronomie abhängig und folglich auch überproportional von der Krise betroffen.

Was heisst das konkret?

Wir sind ja nicht nur der grösste Bierproduzent der Schweiz – rund jedes vierte hierzulande getrunkene Bier ist eines der Marke Feldschlösschen –, sondern auch der wichtigste Getränkehändler. Unser Absatz bei Bier und Getränken ist um 14 Prozent zurückgegangen, der Umsatz gar um 18 Prozent.

Wegen der geschlossenen Beizen.

Ja, der Biermarkt verlor rund 34 Prozent an Volumen, wohingegen der Detailhandel bloss um vergleichsweise geringe 10 Prozent zulegte.

Wie meistert man einen solchen Nachfrageeinbruch?

Mit viel Flexibilität. Denn die Besitzerin von Feldschlösschen, die Carlsberg-Stiftung, hat entschieden, dass wir keine Kurzarbeitsgelder beziehen.

Warum?

Weil die Stiftung gut aufgestellt ist und wir keine Staatshilfe annehmen wollten. So kann der Staat den Unternehmen helfen, die darauf angewiesen sind. Hätten wir Liquiditätsengpässe gehabt, hätten wir Lösungen suchen müssen.

Doch das hatten Sie nicht?

Nein, Liquidität war kein Problem.

Wie sich Feldschlösschen im Jahr 2020 schlug. Youtube / Feldschlösschen

Was macht, denn Ihre Eventabteilung im Lock- oder Shotdown, wenn der ganze Event- und Gastrobereich lahm liegt?

Wir mussten schauen, dass sie beschäftigt sind. Zum Beispiel haben wir all unsere Event-Mitarbeitenden in die Füllerei geschickt, damit sie dort helfen können. Ein Teil wurde im Frühling für den Gastroservice gebraucht. Sie halfen beim Reinigen der Offenausschankanlagen der Beizen und Restaurants. Das haben wir für alle unsere Gastronomie-Kunden gratis gemacht. Wir mussten wirklich agil sein.

Ein Trendwort aus der IT.

Ich habe nie gewusst, was es zu bedeuten hat. Jetzt verstehe ich es. Wir blieben flexibel, haben einander ausgeholfen. Da schnitt plötzlich ein Eventler ein Video für unsere Kommunikationsabteilung, weil er das hobbymässig machte. Es ging ein Ruck durchs Unternehmen, der Zusammenhalt wuchs.

Man hört Brauereien würden gewissen Lokalen auch Darlehen gewähren, um sie an sich zu binden. Haben Sie das auch in der Coronakrise gemacht?

Kunden, die Liquiditätsengpässe hatten, haben wir geholfen. Dafür haben wir einen Solidaritätsfonds. Und ja, wir haben auch Darlehen gegeben, denn bei den Banken hat ein Gastronomiebetrieb ja kaum eine Chance.

Man spricht dabei oft von Knebelverträgen. Unter welchen Bedingungen geben Sie Darlehen raus?

Mit dem Rummel um die Verträge habe ich Mühe. Es ist doch immer eine Frage von Leistung und Gegenleistung. Wir gewährend ein Darlehen und haben dafür während fünf Jahren mehr Planungssicherheit.

Weil Gastrobetriebe bei Banken kaum eine Chance hätten, habe Feldschlösschen ihnen Darlehen gewährt, sagt CEO Amstutz. Stefan Bienz

Aber so haben Sie natürlich den Kunden im Sack.

Sagen wir es so: Beide Seiten können von einem solchen Vertrag profitieren. Aber wir können uns deswegen natürlich nicht auf die faule Haut legen, wir müssen Leistung erbringen und damit überzeugen. Mit dem breitesten Biersortiment, dem einfachsten Bestellservice, den besten Marktinformationen oder dem besten Zugang zu finanziellen Mitteln.

Warum müssen Sie das?

Die Grossen sind immer die Bösen, die Kleinen sind sympathisch. Das ist einfach so. Darum ist unsere Leistung umso zentraler.

Sie sprechen die Mikrobrauereien an, die in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden schossen. Bedrohen die Ihr Geschäft?

Nein, im Gegenteil. Das ist eine spannende und sehr positive Entwicklung. Die Bierbranche profitiert als Ganzes von dieser Entwicklung. Man spricht wieder über Hopfen- und Malzsorten, über unterschiedliche Braustile. Zuvor ging es nur darum, wer das billigste Bier macht, es ging nur um den Preis.

Die Brauerei Feldschlösschen. Im Gebäude vorne links (beim Kamin) entsteht ein Besucherzentrum. Das Gebäude im Burgenstil ist denkmalgeschützt.

zvg

Die Kleinen haben Ihnen nicht Marktanteil geraubt?

Man kann von Feldschlösschen halten, was man will. Aber wir haben über die letzten zehn, fünfzehn Jahre unsere Marktanteile halten können. Die Schweizer wissen, was sie an unserer Marke haben. Wir haben zuerst dem Billigbier-Trend getrotzt und jetzt der Regionalisierung.

Aber die Kleinen fordern Sie.

Ganz klar, ja. Aber das ist als Unternehmen immer positiv, das erzeugt Dynamik. Während sich Kleinbrauereien an ein Fan-Publikum wenden, müssen wir aber eine grössere Konsumentengruppe mitnehmen. Das ist uns mit unserem Braufrisch gelungen. Das ist unsere erfolgreichste Produktinnovation der letzten 20 bis 30 Jahre. Und während es vor zehn Jahren überspitzt gesagt die blaue Dose gab, bieten wir mittlerweile über 40 verschiedene Biersorten an.

Krisen sind immer auch Chancen, gerade für grosse Unternehmen wie Feldschlösschen. Haben Sie Kleinbrauereien übernommen oder planen Sie das zu tun?

In der Krise denkt man immer über gewisse Dinge nach. Aber wenn man eine kleine Marke aufkauft, macht man sie kaputt.

Warum?

Weil man sie ihrer Unabhängigkeit beraubt. Deshalb machen wir das nicht. Aber wir haben einen kleinen, lokalen Spirituosenhändler aufgekauft. Jetzt können wir der Gastronomie auch im Spirituosenbereich ein umfassendes Angebot machen. Hatten wir zuvor nur rund 20 Artikel im Angebot, sind jetzt rund 650 weitere hinzugekommen. Das ist ein grösserer Lupf, auch für uns.

Wen haben Sie übernommen?

(Denkt nach.) Das spielt keine Rolle. Es war einfach an der Zeit, etwas in diesem Bereich zu unternehmen.

Wegen des boomenden Onlinehandels?

Ja, auch. Ein breites Angebot hilft in Krisenzeiten. Aber der Onlinehandel boomte natürlich vor allem während der Lockdownphase. Da hatten wir teilweise drei Mal höhere Absätze als in den Monaten davor. Das hat sich allerdings auch schnell wieder normalisiert. Wobei über das gesamte Jahr ein Wachstum von 120 Prozent resultierte im Onlinebereich.

Was den Einbruch über das gesamte Geschäft nicht kompensieren konnte.

Nein. Wir haben 2015 mit dem Online-Direktverkauf angefangen und er macht nach wie vor einen kleinen Teil des Gesamtvolumens aus.

Trotz starkem Wachstum?

Ja, aber der Onlinehandel ist natürlich trotzdem wichtig. Zum Beispiel, um neue Dinge auszuprobieren. Wie bei unserem Friends Pack. Da können Verpackung und Etikette individualisiert werden. Wir wurden überrannt und bieten diese Möglichkeit nun permanent an. Wir sammeln da wichtige Erfahrungen, denn die Digitalisierung birgt auch Gefahren für uns.

Sieht bei den alkoholfreien Bieren noch Wachstumspotenzial: Thomas Amstutz. Stefan Bienz

Wie meinen Sie das?

Als führender Getränkehändler kann man blind werden. Aber was, wenn plötzlich ein anderes Unternehmen kommt und ein neues Geschäftsmodell erfindet, ein Uber des Getränkehandels zum Beispiel, das uns plötzlich überflüssig macht. Man muss immer die Fühler ausstrecken und sich weiterentwickeln.

Das haben Sie mir Ihrer Onlineplattform gemacht.

Ja, aus beer4you.ch in justdrink.ch umgewandelt. Und wir haben das Angebot ausgeweitet.

Für den Aufbau der Plattform hat Feldschlösschen mit unabhängigen Getränkehändlern zusammengearbeitet. Als die Plattform im Lockdown richtig in Schwung kam, hat dann die Partnerschaft aufgekündet. Warum?

Das wurde aufgebauscht. Viele Getränkehändler haben vorher geflucht, weil sie zum Teil wegen ein paar Bierdeckeln in entlegenste Orte fahren und sie natürlich unser gesamtes Sortiment, nicht nur das Bier, an Lager haben mussten. Sie haben sich nach und nach verabschiedet, nur einer oder zwei sind verblieben. Das heisst, der Anteil der mit unserer eigenen Logistik ausgelieferten Produkte hat stets zugenommen. Es hat einfach keinen Sinn mehr gemacht. Aber es ist auch klar, dass die, die bis am Schluss mitgezogen haben, enttäuscht sind.

Neben der Digitalisierung bedrohen neue Getränkesorten den Bierabsatz. In den USA haben so genannte Hard Seltzer den Biermarkt um rund 10 Prozent schrumpfen lassen.

Es ist klar, dass man sich solche Entwicklungen als Marktführer genau anschaut und gewisse Tests macht, um Wissen anzuhäufen.

Sie haben sogar den Markennamen «Somersby Hard Seltzer» schützen lassen.

Eine solche Registrierung gehört selbstverständlich dazu, wenn man vertiefte Tests macht.

Auf dem Markt aber gibt’s keine Hard-Seltzer-Produkte von Feldschlösschen. Warum?

Weil wir die Entwicklung überwachen, aber derzeit nicht das gleiche Marktpotenzial sehen wie in den USA.

Warum?

Das möchte ich nicht konkretisieren. Fakt ist, dass wir derzeit nicht Richtung Hard Seltzer gehen, sondern mit anderen Innovationen aufwarten dieses Jahr.

Wo sehen Sie dann Wachstumschancen?

Ganz klar im Bereich alkoholfreie Biere. Noch vor einem Jahr lag deren Marktanteil bei 2,8 Prozent, jetzt bei 3,2. Und von allen verkauften alkoholfreien Bieren kommen 70 Prozent aus dem Hause Feldschlösschen. Wir sind überzeugt, dass der Markt weiterwächst.

Auch weil Feldschlösschen den Bereich pusht.

Ja, wir erachten das auch als Aufgabe des Marktführers, auch wenn davon natürlich alle profitieren. Es ist auch unsere Aufgabe, den Leuten zu erzählen, dass alkoholfreies Bier eine gute und gesündere Alternative zu einem Softdrink ist. Dafür haben wir auch mit Influencern gearbeitet.