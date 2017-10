Auch die lokale Stiftung Reusstal, die seit 1962 besteht und ein Naturschutzzentrum in Rottenschwil betreibt, steht prinzipiell hinter dem Biber. Trotz den Problemen der Bauern ist Geschäftsführer Fischer aber nicht der Ansicht, «dass der Biber aus diesem Landschaftsraum vollständig zu entfernen ist». Das wäre auch kaum zu machen, weil der Nager im Gebiet an der Reuss und am Flachsee sehr gute Lebensräume vorfindet und jährlich Jungtiere aufzieht, die neue Reviere suchen.

Naturschützer nicht einig

Fischer hält aber fest, die Situation müsse optimiert werden, um ein Nebeneinander von Landwirtschaft, ökologisch wertvollen Streuwiesen und dem Biber zu ermöglichen. Betroffen von der Vernässung durch die Dämme sind nicht nur Felder von Bauern, sondern auch wertvolle nationale Biotope. «Bei diesen besagt das Biberkonzept Schweiz, dass der in der Bundesverfassung verankerte Moorschutz vor dem Biberschutz zu gewichten ist», macht Fischer klar. Zudem fürchtet er, die seit Jahrzehnten eingespielte Kooperation zwischen Naturschutz und Landwirtschaft im Reusstal könnte je nach Ausgang des Verfahrens um die Biberdämme beeinträchtigt werden.

Für Pro Natura ist klar: Die Biberdämme in der Alten Jone dürfen nicht entfernt werden. Die Organisation hat gegen das Gesuch der Landwirte eine Beschwerde eingereicht, nun muss der Regierungsrat entscheiden. Nicht an der Seite von Pro Natura steht in diesem Fall die Stiftung Reusstal. «Aus den erwähnten Gründen» – also wegen der Probleme mit vernässten Feldern und Biotopen – habe sich die Stiftung Reusstal entschieden, nicht gegen die Entfernung der Dämme vorzugehen.

Der Entscheid des Regierungsrats zu den umstrittenen Dämmen im Reusstal steht noch aus, laut Johannes Jenny von Pro Natura ist der juristische Schriftenwechsel der beteiligten Parteien noch nicht abgeschlossen.