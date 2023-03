Bezirksgericht Zofingen Als Paketbote verkleidet Rentner-Ehepaar überfallen: Drei Haupttäter schuldig, ein Beschuldigter in dubio pro reo freigesprochen Das Bezirksgericht Zofingen spricht drei Haupttäter einstimmig des qualifizierten Raubs schuldig. Ausserdem müssen sie Genugtuung und Schadenersatz bezahlen. Sie gingen direkt nach den Urteilsverkündigungen wieder ins Gefängnis.

Einer der Täter des Überfalls vom Februar 2021 in Safenwil war als Paketbote verkleidet. Symbolbild: Christian Beutler / KEYSTONE

Am dritten Verhandlungstag vom Raubüberfall auf ein betagtes Ehepaar in Safenwil im Februar vor einem Jahr wurden die Urteile gesprochen. Drei der vier Beschuldigten sind als Haupttäter einstimmig des qualifizierten Raubs schuldig gesprochen worden. Sie gingen direkt nach den Urteilsverkündigungen wieder ins Gefängnis. Ein vierter Angeklagter ist in dubio pro reo freigesprochen und befindet sich auf freiem Fuss. «Die beiden über 80 Jahre alten Ehepartner leiden heute noch an den Folgen des 45 Minuten dauernden Ueberfalls», hielt Gerichtspräsident Thomas Meier fest.

Die Freiheitsstrafen bewegen sich für die drei Hauptbeschuldigten zwischen 4 Jahren 7 Monaten und 5 Jahren 1 Monat. Alle drei Täter werden zudem für 10 Jahre des Landes verwiesen. Das Bezirksgericht hat Genugtuungs- und Schadenersatzsummen für das überfallene Ehepaar von insgesamt 14‘700 Franken gesprochen. Dieses Geld schulden die drei Hauptangeklagten solidarisch. (she/Zofinger Tagblatt)