Bezirksgericht Zofingen «Er ist eigentlich ein lieber Bub» – dennoch finanzierte er seine Crack-Sucht mit geklauten Mountainbikes Ein junger Mann musste sich vor dem Bezirksgericht Zofingen für über 40 Straftaten verantworten, die er zwischen 2017 und 2019 begangen haben soll. Den Landesverweis akzeptierte er.

Der Cracksüchtige klaute die Velos an Bahnhöfen oder in privaten Kellern. Symbolbild: Bruno Kissling

Die Mutter des Beschuldigten, nennen wir ihn Manuel, weint in der Pause der Gerichtsverhandlung. «Er ist eigentlich ein sehr lieber Bub. Die Droge hat ihn kaputt gemacht.» Sie sieht ihren Sohn heute zum ersten Mal seit langer Zeit: Der 24-Jährige sitzt seit 2021 im vorzeitigen Massnahmenvollzug.

Gloria (Name redaktionell geändert) bricht es das Herz, ihr Kind in Fesseln vor Gericht sehen zu müssen. «Mit 13 Jahren hat er zum ersten Mal gekifft. Mit 15 nahm er Crack», erzählt sie im Gerichtsflur. «Manuel hat alles verkauft, um die Drogen zu bekommen. Auch meinen Schmuck, alle meine Sachen», berichtet sie. Schliesslich musste die alleinerziehende Mutter ihren Sohn vor die Türe setzen. «Ich musste hilflos zusehen, wie mein Sohn immer weiter abrutschte», klagt sie.

Weitere Straftaten im Massnahmenvollzug

«Wie sieht es aus mit dem Suchtdruck?», fragt Gerichtspräsident Florian Lüthy den Angeklagten. «Vor einigen Wochen habe ich im Ausgang den Fehler gemacht und Crack genommen», gesteht Manuel reumütig. Vor einem halben Jahr wurde er von einem anderen Gericht für Straftaten nach 2020 zu einem Massnahmenvollzug verurteilt. Dieser ist an strenge Bedingungen geknüpft. Wer diese bricht, landet im Arrest.

«Sie haben sich nicht immer an die Vorlagen gehalten», hält der Richter fest. Manuel habe versucht, eine Urinprobe zu fälschen und habe verbotenerweise ein Handy benutzt. «In der Suchttherapie führt Arrest eher zur psychischen Überbelastung. Auch wegen meinem ADHS», gibt der Portugiese zu bedenken. «Ich akzeptiere den Landesverweis. Die Schweiz ist für mich mit Risiken zu verbunden». Er hoffe, dass er die Sucht bekämpfen kann.

«Hatten Sie eine Methode, welche effizient ist?», will Lüthy bezüglich Diebstähle wissen. «Für ein Mountainbike erhielt ich von den Arabern in Olten ein halbes Gramm Crack», erzählt Manuel. «Ich ging immer alleine», schildert er, «mit der kleinen Flex trennte ich die Veloschlösser, manchmal auch ohne Werkzeug.» Er habe keinen Plan gehabt, es sei einfach für die Droge gewesen: «S Dubeli läuft einfach» konstatiert er. Die meisten guten Bikes habe er in Kellern oder am Bahnhof gefunden.

«Mir haben die Diebstähle meistens leid getan»

Insgesamt 45 Zivil- und Strafkläger sind in der Anklageschrift aufgelistet. Die meisten sind Opfer von Fahrraddiebstahl, einigen fehlte auch Nahrung im Tiefkühler. In der Regel habe er darauf geachtet, die Mountainbikes im Stillen zu stehlen, sagt Manuel. Einmal sei er im Keller auf einen Bewohner getroffen. Er sei erschrocken und davongerannt. «Dabei streifte ich seinen Arm. Ich wollte ihn aber nicht anrempeln», beteuert er. «Mir haben die Diebstähle meistens leid getan», hält er fest. Die Sucht habe ihn dazu getrieben.

«Sie wissen, dass auch andere Velodiebe unterwegs waren. War das eine Art Arbeitsteilung?» Mit dieser Frage bezieht sich Florian Lüthy auf eine angebliche Liste, die von den Abnehmern der gestohlenen Ware abgegeben wurde. «Nein. Ich war ein Junkie. Ich dachte nur an mich und meine Droge.» Es habe mit Schulden begonnen: «Die Araber-Dealer sagten: Dann bring halt ein Velo, wenn du nicht bezahlen kannst.» Für fünf gute Velos seien Drogen im Wert von 1000 Franken verrechnet worden.

Der Veloklau als Lebensunterhalt

«Der Beschuldigte gründete ein Startup: Fahrradhandel mit gestohlenen Fahrrädern», so die Staatsanwaltschaft im Plädoyer. Was er klauen konnte, habe Manuel in einem Schuppen gebunkert. «Der Schuppen sah aus wie eine Velowerkstatt», hält die Staatsanwaltschaft fest. Veloklau sei sein einziger Lebensunterhalt gewesen.

«Nicht alle vorgeworfenen Taten können meinem Klienten nachgewiesen werden», betont der Verteidiger. « Allein von Februar bis April 2019 sind im Raum Zofingen- Aarau 100 Diebstähle ungeklärt». Manuel sei nicht der einzige Süchtige mit Beschaffungsdruck, hält er fest.

«Ihre Schilderungen sind glaubhaft», attestiert der Richter Manuel später in der Urteilsbegründung. «Sie waren in einer Art Crack-Community.» Manuel habe nicht die Konfrontation mit Menschen gesucht, sondern sei davongelaufen, wenn er jemanden sah. Einige Taten seien inzwischen verjährt, andere können Manuel nicht nachgewiesen werden. Der Urteilsspruch lautet: 16 Monate Gefängnis, unbedingt, als Zusatzstrafe zum früheren Urteil, plus sechs Jahre Landesverweis. «Ich hoffe, Sie finden jetzt den Rank und die Behandlung schlägt ein», schliesst der Richter die Verhandlung.