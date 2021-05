Bezirksgericht Baden Mord in Killwangen: Das sind die Beweise der Staatsanwaltschaft – und so versucht die Verteidigung, sie zu entkräften Am zweiten Prozesstag wegen des Mordes in Killwangen hielten die Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers. Der Staatsanwalt sah in den Beweisen die Schuld des Beschuldigten zweifelsfrei bestätigt. Die Verteidigung sah einzig lose Indizien, die alle widerlegt werden könnten.

Die Polizei führt den Beschuldigten nach dem ersten Prozesstag wieder ab. Tele M1

Vor dem Bezirksgericht Baden steht diese Woche ein Mann, dem vorgeworfen wird, im Mai 2019 seinen Schwiegeronkel in Killwangen erstochen zu haben. Am Montag war der Beschuldigte, ein 43-jähriger Schweizer mit montenegrinischen Wurzeln, befragt worden. Er bestritt die Tat und hatte aussergewöhnliche Geschichten auf Lager, um angebliche Beweise der Staatsanwaltschaft zu entkräften.

Am Dienstag folgten nun die Plädoyers. Der Staatsanwalt und die Verteidigern stritten sich darin vor allem darüber, wie aussagekräftig die verschiedenen Indizien sind. Denn ein Motiv hatte die Staatsanwaltschaft nicht anzubieten: Bei ihrer Anklage stützte sie sich einzig auf die Beweise.

Für den Staatsanwalt waren die Beweise Puzzlestücke. Und auch wenn am Ende einzelne Stücke fehlen würden, wäre das Gesamtbild dennoch klar erkennbar. An der Schuld des Beschuldigten bestünden keine Zweifel. Er forderte 17 Jahre Gefängnis für den Mann. Die Verteidigerin hingegen fand, dass all die Puzzlestücke eben gerade kein schlüssiges Gesamtbild ergeben würden. Die Staatsanwaltschaft habe aus den Indizien einen Mord «zusammenfantasiert». Ihr Mandant sei freizusprechen und für den Jobverlust und die Zeit im Gefängnis mit über 200'000 Franken zu entschädigen.

Die Indizien:

Der Kreis der Beschuldigten

Als sich das Opfer nach dem Angriff noch in seine Wohnung schleppte, sagte der Mann zu seiner Frau: «Wir wurden angegriffen.» Als sie ihn fragte, von wem, drehte er den Kopf weg und sagte nichts. Für den Staatsanwalt ein Zeichen, dass er seinen Angreifer kannte, aber der Frau nicht sagen wollte, wer es war. Es könnte also jemand aus dem familiären Umfeld gewesen sein, so die Vermutung. Die Verteidigung sah es anders: Der Kopf hätte wegen des Blutverlusts auch einfach weggeknickt sein können.

Das Auto

Das Opfer war in der Tatnacht von Schlieren nach Killwangen gefahren. Dabei folgte dem Mann ein grauer Kombi, vermutlich ein älterer Audi A4, fand die Polizei heraus. Minuten später entfernte sich das Auto vom Tatort. Zu diesem Zeitpunkt besass der Beschuldigte ein solches Fahrzeug.

Später fand die Polizei Blutspuren im Wagen des Beschuldigten. Und zwar an genau den Stellen, die jemand gemäss Polizei nach einem Mord mutmasslich volltropfen oder anfassen würde: Auf dem Teppich, beim Schaltknüppel, an der Gürtelschnalle oder an der Sonnenblende zum Beispiel. Allerdings war es so wenig Blut, dass nicht einmal gesagt werden konnte, ob es sich um menschliches oder tierisches Blut handelte. Etwas später verkaufte der Beschuldigte das Auto. Für die Staatsanwaltschaft ein Indiz, dass er es loswerden wollte.

Auch hier widersprach die Verteidigung: Es hätte irgendein graues Auto sein können, das zu diesem Zeitpunkt zufällig in der Region unterwegs war. Es sei auf den Videoaufnahmen nicht einmal klar ersichtlich, dass es überhaupt ein A4 war. Das Auto sei später kaputt gegangen und deshalb verkauft worden. Und solche Blutspuren hätte es in jedem x beliebigen Auto haben können: Entweder weil es tierisches Blut war, oder weil es von einer kleinen Verletzung stammen könnte.

Der Antennensuchlauf

Etwa eine halbe Stunde vor der Tat war das Handy des Beschuldigten mit zwei Antennen im Grossraum Schlieren verbunden gewesen. Es war also zu diesem Zeitpunkt in der Nähe des Opfers. Am Tatort in Killwangen hatte es sich allerdings mit keiner Antenne verbunden.

Für die Staatsanwaltschaft der Beweis, dass der Beschuldigte unterwegs gewesen war. Und damit gelogen hatte: Zu Beginn der Untersuchungen hatte er gesagt, er sei in der Tatnacht zu Hause gewesen. Später wechselte er die Version und erzählte, er sei in seinem Gartenhaus einige hundert Meter entfernt gewesen und habe dort Besuch einer Prostituierten gehabt.

Diesen Montag hatte er zudem erzählt, dass die Vermittlerin der Prostituierten zu diesem Zeitpunkt mit seinem Auto und seiner SIM-Karte unterwegs gewesen sein soll. Explizit hatte er betont: Nur die SIM-Karte habe er herausgenommen und der Vermittlerin gegeben, das Handy habe er behalten. Nur, so der Staatsanwalt: Offenbar kann nachgewiesen werden, vom welchem Telefon aus SIM-Karten benutzt werden. Und diese explizite SIM-Karte sei in dieser Zeit nur von einem einzigen Handy aus benutzt worden. Der Beschuldigte habe also, wieder einmal, gelogen, so der Staatsanwalt.

Die Version sei also unglaubwürdig. Das sah die Verteidigerin anders: Dass das Handy nicht in Killwangen nachgewiesen wurde, beweise doch gerade die Unschuld ihres Klienten. Der Radius der Antennen in Schlieren sei so gross, dass er auch an einem anderen Ort hätte sein können. Oder vielleicht sei er auch nur auf der Durchreise gewesen. Bewiesen sei gar nichts.

Das Facebook-Profil

In den Monaten vor der Tat wurde das Opfer via zwei Fake-Facebook-Profile kontaktiert. Von zwei angeblichen Frauen, die ihm sexuelle Avancen machten und erotische Fotos der Frau des Beschuldigten, also der Nichte des Opfers, schickten.

Die Polizei konnte nachweisen, dass diese Profile vom Facebook-Profil des Beschuldigten aus bedient worden waren. Wieso er das getan haben soll, wurde nicht klar.

Die Version der Verteidigung: Nur weil es der Account des Beschuldigten war, von dem diese Nachrichten verschickt wurden, habe nicht zwingend der Beschuldigte diese Nachrichten auch eingetippt. Am Montag hatte der Beschuldigte ausgesagt, es sei die bereits erwähnte Vermittlerin der Prostituierten gewesen, die das mit seinem Handy getan haben soll. Ob es diese ominöse Frau überhaupt gibt, ist unbekannt. Der Staatsanwalt findet: Vermutlich nicht. Und wieso diese Frau das getan haben soll, ist ebenfalls unbekannt.

Das Aussageverhalten des Beschuldigten

Laut Staatsanwalt habe sich der Beschuldigte im Laufe des Verfahrens immer wieder widersprochen und völlig unglaubhafte Geschichten erzählt. Es seien verzweifelte Versuche, mit allen Mitteln die Schuld von sich zu weisen. Ein Beispiel: Das Handy, von dem die erotischen Fotos seiner Frau verschickt wurden. Es konnte von der Polizei nicht untersucht werden. Angeblich, weil der Beschuldigte es zuvor einer brasilianischen Prostituierten gegeben hatte, die es dringend brauchte. Danach habe er es nie zurückbekommen. Es sei völlig lebensfremd, ein Handy mit angeblich 3000 erotischen Fotos der eigenen Frau einem wildfremden Menschen zu geben, so der Kommentar des Staatsanwalts.

Auch für das Aussageverhalten hatte die Verteidigung eine Erklärung. Der Beschuldigte habe bis zuletzt versucht, sein Doppelleben, seine heimliche Treffen mit den Prostituierten, zu verheimlichen. Aus Angst, dass die Familie dadurch zerstört würde.

Wie die Familie des Opfers die Tat erlebte

Nebst den Diskussionen um die Indizien kam auch noch der Vertreter der Opferfamilie zu Wort. Seine Aufgabe war es, die Zivilforderungen zu formulieren. In nüchternem Tonfall erzählte er, wie die Familie des Opfers die Tat und die Wochen danach erlebte.

Er erzählte von der Tochter, die eine Woche vor dem Mord ihrem Vater erzählte, dass sie schwanger war, und sich darauf freute, dass der baldige Grossvater seine Enkeltochter kennen lernen würde. Er erzählte von den beiden Söhnen, die den Sarg des Vaters zum Friedhof trugen und mit Erde bedeckten. Und er erzählte von der Frau, die den blutenden Ehemann in der Wohnung auffand und erste Hilfe leistete. Die nach dem Mord eine erfolglose Therapie machte, weil sie sich selbst Vorwürfe machte, dass sie ihn nicht retten konnte. Als die Ambulanz den blutenden Mann ins Spital brachte, wo er später verstarb, waren seine letzten Worte an seine Frau: «Ich verblute.»

Am Mittwoch wird der Prozess fortgeführt. Am Nachmittag soll das Urteil ergehen.