Bezirk Bremgarten Festnahme wegen Kinderpornografie: So gelang der Aargauer Staatsanwaltschaft ein grosser Fang Der Aargauer Staatsanwaltschaft gelang ein Schlag gegen das international organisierte Verbreiten von Kinderpornografie im Internet. Der Mediensprecher der Staatsanwaltschaft erklärt, wie in solchen Fällen ermittelt wird.

Die Staatsanwaltschaft hat den mutmasslichen Betreiber einer Tauschbörse für Kinderpornografie im Darknet verhaftet. Bild: Sascha Steinbach / EPA

Der Beschuldigte 47-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Bezirk Bremgarten hatte seit 2019 im Darknet mehrere Foren zum Austausch von Kinderpornografie betrieben. Mitglieder aus diversen Nationen tauschten dort Tausende von Bildern und Videos mit strafbarem Inhalt aus.

Zudem hatte der Tatverdächtige in Freizeitparks in der Schweiz und in Deutschland heimlich Fotos von spielenden Kindern gemacht, um diese später gegen Kinderpornografie zu tauschen oder an Dritte weiterzuleiten. Insgesamt wurden auf den Geräten des Mannes über 1’400’000 kinderpornografische Dateien gefunden.

Verhaftung bereits im Frühling

Der entscheidende Hinweis kam aus Deutschland, genauer gesagt von der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen. Es folgten aufwendige digitale Ermittlungen der Schweizer Strafverfolgungsbehörden. Dabei wurden verdeckte Ermittler in die Foren im Darknet eingeschleust, wie der Mediensprecher der Staatsanwaltschaft, Adrian Schuler sagt. Diese konnten in verschiedenen Ordnerstrukturen beobachten, welche Daten der Verdächtige verbreitet hat.

Adrian Schuler, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Aargau. Bild: zvg

Das Kompetenzzentrums Cybercrime der Aargauer Staatsanwaltschaft konnte so in enger Zusammenarbeit mit dem Dienst IT-Forensik und Cybercrime der Kantonspolizei schnell die Verdachtsmomente gegen den Verdächtigen erhärten.

Im Frühling dieses Jahres folgte dann der Zugriff: Der Mann wurde verhaftet, eine Hausdurchsuchung an seinem Wohnort im Bezirk Bremgarten durchgeführt. Die noch im Netz befindlichen Internet-Foren wurden durch die Behörden vom Netz genommen.

Zudem führten die Ermittlungen zu Hinweisen dreier weiterer mutmasslicher Beschuldigter im umliegenden Ausland, die an die zuständigen Stellen weitergegeben wurden. Mit der Meldung über die Festnahme im Frühling habe die Staatsanwaltschaft zugewartet, um eine Warnung anderer Tatverdächtiger zu verhindern, so der Mediensprecher.

Sechs Jahre Gefängnis und Landesverweis gefordert

Der 47-jährige Deutsche sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm sowohl das Zugänglichmachen und Verbreiten von kinderpornografischem Material vor, sowie auch das Herstellen von eigenem Material durch Aufnahmen an öffentlichen Plätzen und der Konsum und Besitz der Dateien.

Nun wird am Bezirksgericht Bremgarten Anklage erhoben. Neben einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren beantragt die Staatsanwaltschaft auch ein Tätigkeitsverbot für die Arbeit mit Minderjährigen sowie einen Landesverweis von 10 Jahren. Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt für den Beschuldigten die Unschuldsvermutung.

Es handelt sich bei der Festnahme um einen grösseren Fang für die Staatsanwaltschaft. Gerade im Hinblick auf die Datenmenge bewege sich der Tatverdächtige in einer höheren Klasse, sagt Schuler. Aber im Vergleich zu anderen Fällen, konnten dem Verdächtigen keine sexuellen Handlungen mit Kindern nachgewiesen werden.

Bereits im Mai gelang den Aargauer Strafverfolgungsbehörden ein wichtiger Schlag gegen die Pädokriminalität: Nach jahrelangen Ermittlungen wurden 2200 Fälle aufgedeckt – weltweit sind Hunderte Verfahren eröffnet und Personen verhaftet worden. Allerdings habe der vorliegende Fall mit der damaligen Ermittlung nichts zu tun, sagt Schuler.

Verdeckte Ermittlungen können belastend sein

Generell müssen die Ermittler bei verdeckten Ermittlungen vorsichtig vorgehen und sich passiv verhalten, sagt der Mediensprecher. Einerseits würden die Verdächtigen, gerade in kleineren Gruppen, stets darauf achten, dass keine Ermittler in ihre Kreise gelangen. Andererseits dürfen sie die Verdächtigen nicht dazu anstiften, ein Verbrechen zu begehen.

Schuler erklärt das am Beispiel vom Drogenhandel. Sollte jemand sein Interesse bekunden und dann verbotene Waren angeboten bekommen, mache sich die Person nicht strafbar. Die Person hingegen, welche die Ware anbietet schon. Dennoch können auch für verdeckte Ermittler geringfügige Straftatbestände möglich sein, um die eigene Identität zu schützen.

Auch bei Fällen von Kinderpornografie bekommen die Ermittler im Netz die Aufnahmen von den Verdächtigen angeboten oder ziehen sie direkt aus den Foren, wenn sie einmal drin sind. Aber sie selbst bekämen die Bilder und Videos nicht zu sehen, sagt Schuler. Diese werden sichergestellt und erst in der Forensik ausgewertet.

Die Arbeit dort könne dann sehr belastend sein. Das Material müsse gesichtet und ausgewertet werden, sagt Schuler. Dabei werden die Ermittler psychologisch begleitet: Nach jeder Ermittlung findet ein Debriefing statt, wobei das Gesehene verarbeitet wird. Zudem stehen intern verschiedene Care-Teams zur psychologischen Betreuung zur Verfügung, sagt der Mediensprecher.