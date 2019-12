Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstellenshop ++ Betrunkene fährt über Rot und verursacht Frontalkollision

Eine betrunkene Automobilistin ist am Freitagnachmittag auf der Badenerstrasse in Dättwil mit einem Inselschutzpfosten kollidiert. Die 38-jährige Schweizerin fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, weg. In der Folge verursachte dieselbe Lenkerin eine Frontalkollision mit einem korrekt fahrenden Auto.

Weil ein 31-jähriger Schweizer am Samstagabend auf der Suhrentalstrasse in Kölliken den Vortritt missachtete, kam es zu einer frontal-seitlichen Kollision. Dabei verletzten sich zwei Personen leicht. Es entstand ein grosser Sachschaden.

Reinach, 13. Dezember: Junger Autofahrer flüchtet nach Auffahrunfall am Fussgängerstreifen

Nach einer Auffahrkollision in Reinach flüchtete der Verursacher ohne sich um den Schaden zu kümmern in unbekannte Richtung. Der 20 bis 25-jährige Audi- Fahrer wird nun gesucht.

Döttingen, 10. Dezember: Neulenker gerät auf Gegenfahrbahn und kollidert mit entgegenkommendem Auto

Auf der Koblenzerstrasse geriet ein 21-jähriger Fiat-Lenker im Morgenverkehr auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Mercedes. Die Kollision forderte drei Verletzte und und Totalschaden.

Aarau, 7. Dezember: Fahrer kollidiert beim Manövrieren mit anderem Auto und flüchtet dann

Auf dem Parkplatz bei der Aarauer Post kollidierte ein Opel Corsa mit einem parkierten Chevrolet. Daraufhin ergriff der Fahrer die Flucht, die Aargauer Kantonspolizei konnte ihn aber nach kurzer Zeit anhalten.

Mägenwil, 6. Dezember: Betrunkener demoliert entwendetes Auto und läuft davon

In der Nacht auf Freitag fuhr ein 21-jähriger Rumäne gegen einen Baum und eine Signaltafel. Die Polizei griff den stark Alkoholisierten schliesslich auf und nahm ihn fest.

Rudolfstetten, 6. Dezember: Alkoholisierte Fahrerin fährt in Leitplanke

Kurz nach Mitternacht kam eine betrunkene 57-Jährige auf der Bernstrasse in Rudolfstetten von der Strasse ab und prallte gegen die Leitplanke. Die Aargauer Kantonspolizei nahm ihr den Führerausweis ab.

Seengen, 5. Dezember: Mann überholt trotz Dunkelheit Auto – entgegenkommendes Auto muss ausweichen

Am Donnerstagabend überholte ein Dodge-Fahrer auf Rügelstrasse in Seengen trotz Dunkelheit ein vor ihm fahrendes Auto. Ein entgegenkommender Smart musste auf eine Wiese ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis ab.

Strengelbach, 4. Dezember: Autolenker streift Velofahrer und fährt davon

Auf der Zofingerstrasse in Strengelbach wurde ein 16-jähriger Velofahrer von einem dunkeln Auto mit Aargauer Kontrollschildern angefahren. Er verletzte sich leicht, sein Velo wurde beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Seengen, 3. Dezember: Lenker verliert Kontrolle, überschlägt sich aber bleibt unverletzt

Ein junger Autofahrer verlor gestern Nachmittag zwischen Egliswil und Seengen die Herrschaft über seinen Wagen, worauf sich dieser überschlug. Es blieb bei Blechschaden. Die Polizei sucht Augenzeugen.

Suhr, 3. Dezember: Autofahrer drängt Auto von der Strasse und flüchtet nach Kollision

An der Suhrer Bernstrasse West kollidierte am Dienstag Nachmittag ein Autofahrer bei einem Überholmanöver mit einem anderen Auto - der Unfallverursacher konnte nach seiner Flucht festgenommen werden.

Strengelbach, 2. Dezember: Neulenker prallt in SUV und verliert seinen Führerausweis auf Probe

Ein junger Automobilist verlor aus ungeklärten Gründen die Herrschaft über seinen BMW und verursachte am Montag eine Kollision auf der Autobahn A2 bei Strengelbach. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 60'000 Franken.

Zofingen, 2. Dezember: 17-jähriger Rollerfahrer kollidiert mit BMW – den Führerausweis ist der Schweizer los

In Zofingen ist es am Montagmittag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Roller gekommen. Letzterer prallte in einen BMW, der in die Untere Brühlstrasse einbiegen wollte.

Baden, 1. Dezember: Autofahrer missachtet Rotlicht auf dem Schulhausplatz – 30'000 Franken Sachschaden und Führerausweis weg

Auf dem Badener Schulhausplatz stiessen am Sonntag zwei Autos zusammen. Eine Person wurde leicht verletzt, die Kantonspolizei nahm einem Beteiligten vorläufig den Führerausweis weg.