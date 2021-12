Bevölkerungsentwicklung «Die Kehrseite ist, dass der Platz knapp wird»: Kanton Aargau knackt die Marke von 700’000 Einwohnerinnen und Einwohner Ob durch Zuzug oder Geburten ist nicht ganz klar, doch die Aargauer Bevölkerung wächst und wächst. Nun wurde die nächste historische Marke geknackt.

Immer mehr Menschen wohnen im Kanton Aargau: Zwischen Sommer und Herbst 2021 wuchs die Bevölkerung um fast 3’000 Bewohner. Britta Gut

Wie die Staatskanzlei heute Montag mitteilt, zählt die Aargauer Bevölkerung nun über 700'000 Bewohner. Die Marke wurde im 3. Quartal zwischen Juli und September 2021 geknackt. Bei der Publikation der Bevölkerungszahlen am 30. Juni waren es noch 698'570 Einwohner, nun sind es mit 2'730 mehr Menschen bereits 701'300.

«Das zeigt, dass der Aargau weiterhin ein sehr attraktiver Wohn- und Arbeitsplatzkanton ist, auch mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis beim Wohnen, mit guten Schulen und Verkehrsverbindungen», sagt Landammann Stephan Attiger im Interview mit der Aargauer Zeitung. Man wolle attraktiv bleiben. Die Konsequenz davon sei Wachstum. «Die Kehrseite ist, dass der Platz knapp wird.» Damit die zusätzlichen Menschen hier gut leben könnten, brauche es aber genug Wohnungen, Schulen, Kläranlagen, Spitalbetten, ÖV, Strassen und Velowege. «Für die Gemeinden ist das eine grosse Herausforderung.»

Bevölkerungswachstum im Kanton Aargau in Tausend 1990 2009 2021 0 200 400 600

1990 wurde die 500'000er Marke geknackt

Welcher Zuzug oder welche Geburt dazu geführt hat, lässt sich nicht feststellen, heisst es in der Medienmitteilung. Rückwirkende Einträge im Einwohnerregister beeinflussen ausserdem das Datum, an dem diese Marke erreicht wurde. Die Bevölkerungszunahme geht immer schneller vonstatten. So wurde die 500'000er-Marke 1990 erreicht, die 600'000er-Marke 2009. Die nächste offizielle Publikation der Bevölkerungszahlen erfolgt durch Statistik Aargau im März 2022. (zei)