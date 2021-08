Betrugsmasche Familienschmuck weg: Trickbetrüger bestehlen Regisseurin Güzin Kars Mutter in ihrer Fricktaler Wohnung Die ältere Dame lud zwei Unbekannte auf einen Kaffee ein, danach war der Schmuck weg. Die Aargauer Kantonspolizei warnt vor der perfiden Betrugsmasche und informiert, wie sich diese am besten vermeiden lässt.

Der mittlerweile gelöschte Tweet von Güzin Kar. Twitter

Der Tweet von Regisseurin und Drehbuchautorin Güzin Kar schockiert: Ihre im Fricktal wohnhafte Mutter wurde Opfer eines Trickdiebstahls. Im Tweet spricht Kar die Täter direkt an: «Ein herzliches Fuck you an jene, die meine alte, kranke Mutter in ihrer Wohnung bestohlen haben. Sie hat euch Kaffee gemacht.»

Wie dem Post zu entnehmen ist, liessen sich die Täter von Kars Mutter Kaffee servieren. Nachdem sie gegangen waren, fehlte der Schmuck – alles Geschenke von Kars verstorbenem Vater. Am Schluss des Tweets bedankt sich die Regisseurin bei der Aargauer Kantonspolizei für die Hilfe. Mittlerweile hat Kar den Tweet gelöscht, der ein grosses Echo ausgelöst hatte. Dutzende Menschen bekundeten ihr Mitgefühl, darunter auch die Basler Grünen-Nationalrätin Sibel Arslan.

Anzeige gegen unbekannt erstattet

Auf Nachfrage bestätigt die Aargauer Kantonspolizei den Diebstahl. Es sei Anzeige gegen unbekannt erstattet worden. Gemäss Angaben der Kapo hat sich der Vorfall am Samstag, dem 8. August, ereignet. Die zwei unbekannten Täter konnten noch nicht gefasst werden, die Ermittlungen der Polizei laufen.

Regisseurin und Drehbuchautorin Güzin Kar.

Barbara Sigg

Es ist eine besonders perfide Masche, welche die Täter anwendeten. Sie ist im Polizeijargon unter dem Namen «Wasserglastrick» bekannt. «Diese Masche, bei der die Gutgläubigkeit von meist älteren Mitmenschen ausgenutzt wird, ist schon seit Jahren bekannt», erklärt Aline Rey von der Aargauer Kantonspolizei. Beim «Wasserglastrick» würden Täter mit der Bitte um ein Glas Wasser (oder, im Falle von Güzin Kars Mutter, um einen Kaffee) versuchen, sich Zutritt zum Haus zu verschaffen. Dabei lassen sie Wertgegenstände oder Geld mitgehen, deren Fehlen später bemerkt wird.

Wie kann man sich vor solchen Diebstählen schützen? «Der beste Ratschlag ist, keine fremden Leute ins Haus zu lassen», sagt die Kapo-Sprecherin. Und wenn doch, dann solle man sie nicht aus den Augen lassen. «Das ist im Falle von mehreren Personen natürlich schwierig», sagt Rey. Es sei wichtig, misstrauisch zu sein und sich Hilfe zu holen – in der Nachbarschaft oder bei der Polizei.