Betrugsmasche Falsche Polizisten weiterhin aktiv: Mehr als 30 Meldungen an einem Tag – 2021 schon über eine halbe Million erbeutet Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben, sind weiterhin sehr aktiv. So plump die Masche auch ist, fordert sie laufend neue Opfer. Die Deliktssumme beläuft sich allein für dieses Jahr auf über eine halbe Million Franken.

Allein am Donnerstag verzeichnete die Kantonspolizei Aargau über 30 Meldungen von Aargauerinnen und Aargauern, die Anrufe von falschen Polizisten erhalten hatten. Dabei sei von Einbrechern die Rede, welche in der Nachbarschaft ihr Unwesen trieben und nun nach dem Vermögen der angerufenen Person trachteten. Dieses sei nur sicher, wenn es der Polizei übergeben würde. Glücklicherweise durchschauten am Donnerstag alle Angerufenen den Schwindel, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Doch das ist leider nicht immer der Fall. Obwohl das Betrugsphänomen der falschen Polizisten inzwischen seit mehreren Jahren bekannt ist und auch immer wieder davor gewarnt wird, kennt die Polizei allein dieses Jahr 20 Fälle, bei denen die Täterschaft zum Erfolg kam. Dabei konnten die Betrüger Bargeld und Schmuck im Wert von rund 550'000 Franken erbeuten. Insgesamt sind in diesem Jahr bei der Kantonspolizei Aargau bereits über 800 Anrufe gemeldet worden.

Raffinierte Betrüger am Werk

Hinter der Betrugsmasche stecken laut Kantonspolizei oft professionelle Betrüger, die aus dem Ausland operieren. Sie betreiben eigentliche Call-Center, von wo aus systematisch potenzielle Opfer angerufen werden. Dabei scheinen die Kriminellen offenbar auf Tagesbasis gewisse Gemeinden regelrecht abzuarbeiten. Sobald ein Opfer anbeisst, kommen Komplizen zum Einsatz, welche die Beute persönlich abholen. Dabei handelt es sich häufig um junge, sportlich gekleidete Männer, die deutsch oder sogar Mundart sprechen. Oft werden die Opfer auch angewiesen, Bargeld, Schmuck und andere Wertsachen im Briefkasten oder anderswo bereitzulegen.

Darauf sollten Sie achten

Laut Polizei weisen die Betrugsanrufe praktisch immer folgende Eigenschaften auf:

Die Anrufe gehen immer auf Festnetznummern ein.

Es werden fast ausschliesslich Personen angerufen, welche über einen Eintrag in öffentlich zugänglichen Telefonbüchern verfügen.

Die Nummern der Anrufer weisen in den letzten Wochen sehr häufig die Vorwahl «077» auf.

Die Anrufer sprechen in aller Regel hochdeutsch. Wird ausnahmsweise schweizerdeutsch gesprochen, könnte es sich dabei um einen Lockvogel handeln, welcher als Türöffner fungiert und später das Telefon einem hochdeutsch sprechenden Betrüger übergibt. Sie nennen sich oftmals «Polizist Hofmann» oder «Polizist Fröhlich».

Der Fokus der Betrüger liegt klar auf älteren Menschen. Vielfach deuten die Namen der Angerufenen auf eine ältere Person hin («Elisabeth», «Rosmarie», «Hans», «Josef» etc.)

Die wichtigsten Ratschläge Lassen Sie sich nicht auf verdächtige Anrufe ein und beenden Sie diese.

Geben Sie am Telefon niemals vertrauliche Informationen preis.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Telefonanbieter nach einem Filter, der solche Anrufe blockiert (zum Beispiel Callfilter von Swisscom)

Denken Sie daran, dass die richtige Polizei niemals telefonisch jemanden anweisen würde, ihr Wertsachen zu übergeben.

Um den Schwindel noch echter aussehen zu lassen, raten die Betrugsanrufer ihren Opfern, sogleich den Polizeinotruf 117 zu wählen, um sich zu vergewissern. Nur, wer den Anruf tatsächlich beendet, ist sicher, danach nicht wieder die Betrüger in der Leitung zu haben. Legen Sie also den Hörer wirklich auf oder drücken Sie den entsprechenden Knopf, um die Verbindung zu trennen.

Melden Sie Betrugsanrufe der richtigen Polizei (Notruf 117).

Sensibilisieren Sie ältere Menschen aus Ihrem Umfeld über diese Betrugsmasche.

Die aktuellen Polizeibilder: