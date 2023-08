Betrug Falschgeld im Umlauf? Aargauer Senior verliert 20'000 Franken an Telefonbetrüger Mit einer neuen Masche gelang es Telefonbetrügern, einem Senior viel Geld abzunehmen. Die Aargauer Kantonspolizei warnt abermals vor solchen Kriminellen.

Mit dem Enkel, der vermeintlich in Not ist, oder dem falschen Polizisten, der vor mutmasslichen Einbrechern warnt, gelingt es Verbrechern immer wieder Geld zu ergaunern. Obwohl die Masche eigentlich bekannt ist. Mit einer bislang eher weniger verwendeten Geschichte gelang es nun Betrügern, einem älteren Mann einen grossen Geldbetrag abzunehmen.

Es laufe ein Verfahren wegen Geldwäscherei, soll die Stimme am Telefon dem Aargauer Senior erklärt haben. Nun sei wichtig, dass sein Geld auf dessen Echtheit überprüft werden könne, so der vermeintliche Polizist. Der Senior liess sich tatsächlich überrumpeln und hob bei der Bank 20’000 Franken ab.

Anschliessend nannte er dem immer noch am Telefon wartenden Betrüger die Nummern der Banknoten. Das Ergebnis: Es handelt sich um Falschgeld. Der Senior sollte dann das Geld an einen vereinbarten Ort bringen. Er folgte der Anweisung. Zwar hatte der Mann bei dem Treffen noch letzte Zweifel, der eingetroffene Kurier konnte ihm das Geld jedoch entreissen.

Die echte Kantonspolizei Aargau warnt daher einmal mehr vor Telefonbetrügern. Es gebe beinahe täglich Meldungen in diese Richtung. Die Geschichte sei zwar eher neu, das Vorgehen aber immer gleich: Geld am Telefon fordern. Daher mahnt die Kantonspolizei Aargau erneut: «Lassen Sie sich keinesfalls auf solche Anrufe ein. Die echte Polizei würde niemals am Telefon Geld fordern.» (phh)

