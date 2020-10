Besuchsverbot in Aargauer Pflegeheimen: «Man vergisst schnell, dass man eingeschränkt war»

Die Eingangstüre des Alterszentrums Suhrhard in Buchs öffnet sich. Im Zwischenbereich vor der nächsten Tür steht ein Desinfektionsmittelspender. Ausserdem liegt ein Stapel Formulare bereit. Externe müssen sich registrieren. Kommt eine Person am nächsten Tag erneut ins Pflegeheim, muss sie ein neues Formular ausfüllen. Da ist Geschäftsführerin Ursula Baumann strikt, auch wenn das einige Angehörige, die täglich zu Besuch kommen, anfangs nicht verstanden. Die Formulare werden zwei Wochen aufbewahrt. Sollte es zu einem Coronafall kommen, ist gewährleistet, dass Besucherinnen und Besucher kontaktiert werden können.

Das war vor Corona anders. Aber im Vergleich zum Frühling ist es eine kleine Einschränkung. Damals waren sechs Wochen lang alle Besuche verboten; ausser jemand lag im Sterben.

«Für Mami war das Besuchsverbot ganz schlimm»

Die sechs Wochen seien ihr ewig vorgekommen, sagt Josipa Sola, die an diesem Tag ihre Mutter im Suhrhard besucht. Bis das Besuchsverbot kam, hat sich die Familie so organisiert, dass jeden Tag jemand mit der Mutter an die frische Luft ging. Von einem Tag auf den anderen war das nicht mehr möglich. «Für Mami war das Besuchsverbot ganz schlimm, obwohl die Zivilschützer jeden Tag mit ihr nach draussen gingen», erzählt die Tochter. In Kontakt geblieben sind sie über Videoanrufe. Ihre Mutter wisse inzwischen sogar selbst, wie ein Videoanruf funktioniere. «Aber es ist kein Ersatz. Die Nähe fehlt einfach», sagt Josipa Sola. Umso schöner sei es, dass Besuche inzwischen wieder möglich seien.

Besuchsregeln sind nicht überall gleich

Bei der Gestaltung des Besucherreglements sind die Pflegeheime frei. Der Kanton schreibt ihnen einzig vor, dass sie über ein Schutzkonzept verfügen müssen. Der Spital- und Heimverband Vaka stellt ein Musterschutzkonzept zur Verfügung, auf dem jede Institution ihr individuelles Schutzkonzept aufbauen kann. Mit dem Schutzkonzept soll das Infektionsrisiko auf ein Minimum reduziert werden. Dabei geht es um Massnahmen wie das Contact-Tracing, das Abstandhalten, die Händehygiene oder das Maskentragen.

Während es in einigen Pflegeheimen fixe Besuchszeiten gibt, dürfen Besucherinnen im Suhrhard kommen und gehen, wann sie wollen. Auf den oberen Etagen, wo die Zimmer sind, müssen Mitarbeitende und weitere Personen einen Mundschutz tragen. Familienangehörige dürfen im Moment selbst entscheiden, ob sie dort eine Maske tragen oder nicht. Im Erdgeschoss hingegen, wo sich auch das Restaurant befindet, gilt keine Maskenpflicht – sofern der Mindestabstand eingehalten wird.

Turnen und handwerken in kleineren Gruppen

In einem Raum im Erdgeschoss trifft sich an diesem Vormittag die Handarbeitsgruppe. Am langen Tisch sitzen vier Frauen. Zwischen ihnen ist jeweils ein Stuhl leer. Sie werkeln konzentriert; nähen Seerosen aus Stoffresten und schneiden alte Kalenderblätter so zu, dass sie später daraus Couverts falten können.

Silvia Beyeler ist zuständig für die Alltagsgestaltung im Alterszentrum. Sie unterstützt die vier Frauen, wenn sie Hilfe brauchen; reicht ihnen Material, leitet sie an. Sie trägt einen Mundschutz. Die vier Frauen am Tisch haben sich daran gewöhnt. Aber sie hätten auch nichts dagegen, wenn man bald wieder das ganze Gesicht sehen würde und nicht mehr alles an den Augen ablesen müsste. Die Person unter der Maske erkennen sie trotzdem. «An der Stimme, an der Frisur oder an der Figur», erklärt eine Bewohnerin am Tisch.