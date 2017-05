Seit Christian Voser aus Neuenhof seine Finger im Spiel hat, sind die Weine vom Bickgut in Würenlos immer an der obersten Spitze dabei. Von 2009 bis 2014 hat der Bicker Pinot Noir Réserve du Patron sechsmal hintereinander eine goldene Auszeichnung erhalten. «Eine Siegesserie fast wie beim FC Basel», freut sich Peter Wanner bei einer kleinen Verkostung gleich über dem Rebberg. Die Lage am Wohnsitz des Verlegers der Aargauer Zeitung gehört zu den besten im Kanton, bis 114 Öchsle wurden hier schon erreicht. Auf den anhaltenden Goldregen seines Spitzenweines ist Wanner zu Recht stolz. Der Réserve du Patron erhielt am Mondial des Pinots in Sierre mehrfach die höchste Auszeichnung, wurde an der Expo-Vino auch schon prämiert und zum Aargauer Staatswein erkoren.

An Europas grösster Weinmesse

Mundus vini heisst Europas grösste Weinmesse in Düsseldorf, wo 10 000 Weine prämiert werden. Der wunderbare Bicker 2014 erhielt nicht nur die Goldmedaille, sondern die Auszeichnung «Best of Show Switzerland». Fast 20 Kriterien dienten der internationalen Jury als Massstab, um die edlen Tropfen zu bewerten. Dazu gehörten Säure, Süsse, Bitterkeit, Harmonie, Körper, Komplexität und das Potenzial, ebenso Eichenholz, Kirsche, würzig und rauchig. «Ausgebaut wird der Réserve du Patron in französischer Eiche, normal 12 bis 15 Monate, aber beim 2014er waren es 20 Monate», erklärt der erfolgreiche Önologe Christian Voser. Er führt beim Bicker Regie in der Trotte Ennetbaden, wo der Wein gekeltert wird, und versteht es dank jahrzehntelanger Erfahrung, das Optimum herauszuholen. Das erfordert hohe Präsenz und ein enormes Fachwissen, «denn wenn sich Fehlentwicklungen abzeichnen, muss man rechtzeitig eingreifen», sagt der Profi.

Netze gegen Hagel und Fliege

Als viel beschäftigter Verleger hat Peter Wanner ausser der Ernte natürlich keine Zeit, selber im Rebberg mitzuwirken. Sein Beitrag zu den Goldweinen ist wie im Unternehmen das Talent, die besten Leute am richtigen Ort einzusetzen. Dazu kommt ein steter Drang zu Innovationen, was sich jetzt auch im Rebberg zeigt. Auf der Hälfte der 1,6 Hektaren Rebfläche sind neue Netze angebracht, ein Wundermittel mit genialer Wirkung: Sie schützen vor Hagel, die Kirschessigfliege kann nicht mehr eindringen, Wespe, Rehe und andere Tiere können den Trauben nichts anhaben. «Weil das Einschlaufen entfällt, gibt es auch weniger Arbeit», betont Christian Voser. Die Weinbauern seien von den Netzen begeistert, die Kosten rasch amortisiert, sagt Rebbaukommissär Peter Rey. Gegen die Minifliege müssten die Maschen allerdings enger als 1,7 Millimeter sein.

Ausfälle 2017 weniger schlimm

Von der Unbill der Natur wird auch das Bickgut nicht verschont, im Gegenteil: Ein starker Hagelschlag und das Spritzmittel Moon Privilege vernichteten den ganzen Jahrgang 2015 – womit auch die Goldserie einen Unterbruch erleiden wird. Vom 2016er gab es rund eine halbe Ernte, nach dem massiven Frost in diesem Frühling sah es zuerst noch schlechter aus als letztes Jahr. Jetzt aber gibt es am Bicker-Südhang doch mehr Triebe als befürchtet. Aktuell rechnet Voser «mit rund zwei Dritteln einer Normalernte». Eine teilweise Entwarnung in Sachen schwere Frostschäden will Peter Rey für den Aargau nicht abgeben. Beim Austrieb der schlafenden Augen wisse man nicht, ob diese Triebe auch Trauben tragen.

Hauptsorte auf dem Bickgut ist Pinot noir, dazu hat es Riesling-Sylvaner und Sauvignon blanc. Vom neu gesetzten Cabernet Dorsat werden bald die ersten Flaschen abgefüllt. Christian Voser selber hat mit seinem eigenen Wein, dem Pinot Gris Stella Maris, in Düsseldorf ebenfalls Gold geholt und vor Jahren das sehr seltene grosse Gold am Mondival des Pinots in Sierre, ebenso wie Michael Deppeler aus Tegerfelden. Mit dem Bicker will Voser auch diesen Höhenflug anstreben.