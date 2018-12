In Zeiten des Fachkräftemangels sei es wichtig, das Potenzial von Berufslernenden, die den Weg an die Fachhochschulen schaffen könnten, möglichst gut auszuschöpfen, schreibt der Regierungsrat am Freitag in seiner Stellungnahme zu einer Motion aus den Reihen von SP, Grünen, GLP und EVP.

Daher sei auch eine Stärkung der Berufsmaturität nach der Lehre prüfenswert. Ein direkter Übertritt von der Sekundarstufe I in die berufliche Grundbildung mit BM sei vielen Schülerinnen und Schülern nicht immer möglich.

Gesamtschweizerisch würden nur 44 Prozent der befragten Unternehmen ihren Lernenden die Möglichkeit bieten, die Berufsmaturität während der Lehre zu absolvieren. Viele Unternehmen wollten nicht, dass die Lernenden zu viel in der Schule seien.