Lehrstellenbörse und Maturitätsmessen

Überall im Kanton Aargau sind noch Lehrstellen offen. An den Lehrstellenbörsen in Aarau, Baden, Rheinfelden und Wohlen (alle am 22. März) können Jugendliche direkt mit Lehrbetrieben in Kontakt kommen, die noch offene Stellen haben. Letztes Jahr machten über 450 Jugendliche und 35 Lehrbetriebe von der Lehrstellenbörse Gebrauch. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich. Jugendliche, die Interesse an einer Mittelschule haben, können sich am 11. März in Aarau und am 18. März in Baden an den Maturitätsmessen vom Beratungsdienst «ask!» informieren. Der Eintritt für die Anlässe ist frei, eine Anmeldung ist erwünscht.