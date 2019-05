«Das knappe Nein in Bern heisst für uns, dass wir im Aargau auf gutem Weg sind.» Dies sagt SVP-Grossrätin Martina Bircher, Sprecherin der Gruppe von Grossräten aus SVP, FDP und CVP, die mit einem mit 71 : 53 Stimmen überwiesenen Postulat eine Überprüfung der Sozialhilfe im Aargau auf den Weg gebracht haben. Wie meint sie das? Bern habe die Vorlage eigentlich gutgeheissen, sagt Bircher: «Erst die Stadt Bern mit ihren vielen Beamten hat das Resultat dann gekehrt. Zudem ist die Sozialhilfe dort anders organisiert, weniger spürbar für die Steuerzahler. Bei uns zahlen die Gemeinden. Die Menschen spüren dies dann über den Steuerfuss direkt in ihrem Portemonnaie.»

Viele Beobachter meinten im Vorfeld – und kommentieren es jetzt so – diese Abstimmung bringe auch für andere Kantone eine Weichenstellung. Was heisst das folglich für den Kanton Aargau, in dem bei der Regierung seit etwas mehr als einem Jahr ein ähnlicher Vorstoss aus dem Grossen Rat hängig ist?

Im Aargau seien zudem zwei Vorstösse unterwegs, betont Bircher. Einer verlange die Prüfung von «Motivation statt Sanktion». Ein zweiter wolle die Höhe der Sozialhilfe davon abhängig machen, ob jemand vorher Steuern bezahlt hat oder nicht. Die massive Kritik von links, man höhle so das System aus, lässt Bircher, Vizeammann von Aarburg, nicht gelten: «In Bern zog das Schlagwort von der Kürzung der Sozialhilfe. Das stimmt aber so nicht. Wer sich engagiert, hätte bei uns künftig gleich viel Geld oder gar mehr als heute. Weniger hätte, wer sich verweigert. Und das finde ich auch richtig so.»

Was meint sie damit? Sigg: «Das Berner Resultat ist ein Zeichen, dass auch in der Sozialhilfe das Solidaritätsprinzip zuoberst bleibt. Das muss aber auch zwischen den Kantonen funktionieren. Es darf nicht geschehen, dass Sozialhilfeempfänger von einem Kanton in einen grosszügigeren zügeln. Die Sozialhilfe ist vor allem so auszugestalten, dass Schwelleneffekte abgebaut werden, und weist dabei auf ein hängiges Postulat der FDP hin. Arbeit muss sich lohnen und es darf keine falschen Anreize geben, um in der Sozialhilfe zu bleiben.» Wie es genau gemacht werden soll, sei auszudiskutieren, sobald die Regierungsvorschläge vorliegen, sagt Sigg weiter: «Unser System muss solidarisch bleiben. Es darf aber hinterfragt werden. Genau das werden wir tun.»

Egli: Warnung vor roter Linie

Vollständig anderer Meinung ist der SP-Co-Fraktionschef im Grossen Rat, Dieter Egli. Er ist sehr erleichtert, dass im Kanton Bern «der Frontalangriff auf die Sozialhilfe abgelehnt worden ist». Die Vorlage sei purer Populismus gewesen. Das hätten die Menschen erkannt und gespürt. Auch, dass es um eine grundsätzliche Weichenstellung ging. Für Egli zeigt das Ergebnis, «dass die Menschen den Wert der Sozialhilfe schätzen».