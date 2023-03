Bergdietikon Trotz Helm: Velofahrer wird bei Kollision schwer verletzt und mit dem Rettungshelikopter ins Spital gebracht Auf der Hohlen Gasse in Bergdietikon sind ein Velofahrer und eine Fussgängerin zusammengestossen. Dabei ist Ersterer schwer verletzt worden. Trotz Helm erlitt er schwere Kopfverletzungen.

Es war morgens um 8.30 Uhr, als der Velofahrer sowie die Fussgängerin auf der Hohlen Gasse in Bergdietikon in Richtung Reppischhof unterwegs waren und es zum Zusammenstoss kam. Der Grund des heftigen Unfalls ist noch nicht bekannt.

Nach dem Aufprall stürzte der Velofahrer und blieb bewusstlos liegen. Auch sein Velohelm konnte ihm keinen ausreichenden Schutz bieten. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und musste notfallmässig mit einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden.

Laut der Kantonspolizei Aargau hat die Fussgängerin bei der Kollision lediglich leichte Verletzungen erlitten. Weiter teilt die Kantonspolizei mit, dass sie die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen hat, um die genaue Unfallursache zu klären. Die Ermittlungen werden auch zeigen, ob gegen den Velofahrer allenfalls ein Strafverfahren eröffnet wird.

Angesichts der Schwere der Verletzungen ist es gut möglich, dass der Mann in einem hohen Tempo gefahren ist. Die Hohle Gasse kommt von Rudolfstetten her – dort heisst sie Kapfstrasse – und ist stellenweise ziemlich steil, bevor sie schliesslich im Reppischtal flach wird. Die steilste Stelle befindet sich in einem unübersichtlichen Waldstück. Es handelt sich bei der Strasse um einen offiziellen Aargauer Veloweg. (deg/elr)

Aktuelle Polizeibilder: