Die Justizkommission ist nicht auf die Revision des kantonalen Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung eingetreten. Eine Mehrheit will das Gesetz erst anpassen, wenn das revidierte Bundesgesetz in Kraft ist – also frühestens in vier Jahren.

Der Regierungsrat will mit der Revision unter anderem die Grundlage schaffen, um die Organisation mit sechs Staatsanwaltschaften für die Bezirke zu optimieren. Zudem sollte die Möglichkeit geschaffen werden, dass neben der schon bestehenden kantonalen Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte weitere spezialisierte Staatsanwaltschaften gebildet werden können.

Ob die Gesetzesrevision tatsächlich zurückgestellt wird, entscheidet der Grosse Rat voraussichtlich im Mai. Die SP-Fraktion kritisiert den Entscheid der Kommission, nicht auf die Vorlage einzutreten. So verhindere eine knappe Mehrheit, dass sich alle Mitglieder der Justizkommission sachlich und inhaltlich zur Gesetzesrevision äussern könnten.

Die SP ruft die anderen Fraktionen daher auf, «dafür zu sorgen, dass die zeitnahe und ordentliche Beratung des Geschäfts im Grossen Rat und in der Kommission ermöglicht wird». (sda/fh)