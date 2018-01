Mit dem Bruder das Geschäft führen. Kommen Sie sich nie in die Quere?

Das nächste halbe Jahr bestimmt nicht, dann ist Stefan in Kanada und Rom. Seine Auszeit ist der Ausgleich zu meinem Jahr als Grossratspräsident, wo ich nicht so viel im Geschäft war. Seit dem 1. Januar 2018 habe ich die Geschäftsführung übernommen. Wenn zwei Chefs da sind, braucht es Kompromisse. Das Gute ist, dass wir dieselbe Führungsphilosophie haben, die bei uns beiden vom Militär mitgeprägt ist. Ich bin aber schon wohl eher derjenige, der allen gerne reinredet. Doch wir haben uns aufgeteilt und mein Bruder ist der Finanzchef und für die Lagerlogistik zuständig.

Was war Ihr Bubentraum?

Lastwagenfahren. Das habe ich auch lange und regelmässig neben meinem Studium gemacht. Ich war ein ewiger Student. Zuerst habe ich an der Fachhochschule Betriebsökonomie und danach in St. Gallen Wirtschaftsrecht studiert. Eigentlich wollte ich nie ins Transportgeschäft einsteigen. Es kam aber anders und am 1. Februar bin ich nun schon zehn Jahre bei der Giezendanner Transport AG. Es war ein guter Entscheid, denn das Unternehmertum liegt mir. Ich wäre als Anwalt oder Jurist viel zu wenig präzis gewesen. Zudem wäre es noch ein langer Weg dorthin gewesen. Ich hätte noch drei Jahre studieren müssen. Apropos Lastwagenfahren – in ein paar Jahren möchte ich mit Sophia eine Tour bis nach Hamburg und wieder zurück machen.

Sie halten das Familiäre in der Firma hoch. Kennen Sie alle Ihre Mitarbeiter?

Mir ist es wichtig, jeden zu kennen und nach einer gewissen Anstellungsdauer auch per Du zu sein. Ich bin nicht ein Chef, der 1000 Mitarbeiter will. In der gesamten Schweiz haben wir 170 Angestellte, das ist überschaubar und ermöglicht eine gute Zusammenarbeit. Deshalb steht die Türe zu meinem Büro immer offen. Ehrlich gesagt, wollte ich gar nicht so ein grosses Büro mit glänzendem Boden, aber ich habe es vom Vater übernommen und nun schätze ich es, wenn Sophia manchmal mitkommt.

Ihr Vater ist wie ein Schatten. Nervt es Sie, andauernd mit ihm verglichen zu werden?

Das hat mich früher genervt, sehr sogar. Ich habe diesen Weg aber selber gewählt und damit bin ich dafür verantwortlich. Das ist wohl in vielen Familien so, in der man die Nachfolge direkt antritt. Als ich mit 18 Jahren Grossrat geworden bin, hat mir der Zofinger Heinz Aeschlimann eine Skulptur geschenkt und mir gesagt, dass es wichtig ist, die Zeit zu nutzen, um seine eigenen Farben zum Leuchten zu bringen. Deshalb habe ich nie versucht, so zu sein wie mein Vater. Ich habe mich aber auch nicht extra verbogen, um anders zu sein. Wir sind verschieden und das ist gut so. Das Schöne ist, dass im letzten Jahr viele Menschen mich als Benjamin Giezendanner kennengelernt haben.

Nächstes Jahr sind Nationalratswahlen, werden Sie kandidieren?

Nach 17 Jahren im Grossen Rat wäre der Schritt nach Bern die logische Folge. Ich möchte gerne für den Nationalrat kandidieren, aber das bestimme nicht ich, sondern die Partei. Mir ist aber bewusst, dass es für mich als Neuen nicht einfach ist, gewählt zu werden. Die Kandidatur hängt aber vor allem auch davon ab, dass meine Frau Jasmine Ja dazu sagt. Das letzte Jahr hatte ich von unserer Tochter Sophia nicht viel.

Der Traum vieler Politiker ist, Bundesrat zu werden. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Mich müssen die Menschen nicht auf der Strasse erkennen. Mir ist es wichtig etwas bewegen, verändern zu können. Deshalb möchte ich, wenn ich weit nach vorne schaue, mit 50 oder 55 Jahren Regierungsrat werden. Mein Herz schlägt für die Firma und ich möchte 25 Jahre als Unternehmer arbeiten, aber ich glaube, dass ich als Regierungsrat anders sein kann.

Wie anders?

Der Grossteil der Politiker handelt und tut, nur um wiedergewählt zu werden. Das heisst nicht anecken und sich viel in den Medien sichtbar machen. In erster Linie geht es aber darum, seinen Auftrag gut zu erfüllen. Als Unternehmer muss ich mich auch unbeliebt machen und mich von alten Zöpfen trennen. Es braucht radikale Schritte, um vorwärtsgehen zu können. Ich stehe dazu, dass die Kantonalbank privatisiert gehört und wir im heutigen digitalen Zeitalter nicht mehr vier Grundbuchämter brauchen. Eines genügt vollends.

Als Gemeinderat könnten Sie auch viel bewegen.

Heute würde ich diesen Weg einschlagen. Im Wahljahr 2000 hat es mich mit der Blocher-Welle in den Grossen Rat reingeschwemmt. Ich war 18, KV-Lehrling auf der UBS und Berufsmaturand – selbstverständlich wäre der idealere Weg über eine Kommission oder die Schulpflege gewesen. Das war aber nicht möglich, ich wollte Offizier werden und musste zweieinhalb Jahre Militär leisten. Ich fing zu studieren an und bin dann ins Geschäft eingestiegen. Bei den letztjährigen Wahlen für den Rothrister Gemeinderat habe ich mir lange überlegt zu kandidieren. Ich habe davon aber der Ortspartei nie etwas gesagt. Gemeinderat zu sein, reizt mich schon, weil man ganz nah am Puls der Bevölkerung, am Geschehen und der Entwicklung der Gemeinde ist. Vielleicht später einmal.