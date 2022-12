Benediktinerin Priorin Irene Gassmann: «Wir brauchen Gleichberechtigung – aus Liebe zur Kirche» Irene Gassmann ist Priorin des Klosters Fahr in Wettingen. Zur Rolle der Frau in der Kirche hat sie eine klare Meinung. Und mit Blick auf Weihnachten macht sie eine Empfehlung.

Exklusiv für Abonnenten

Priorin Irene im «Grünen Zimmer» des Klosters Fahr. Bild: Boris Bürgisser

(12. Dezember 2022)

Nur wenige Ordensfrauen äussern sich öffentlich zu drängenden Fragen und stehen für ihre Positionen ein. Irene Gassmann (57), die Priorin des Klosters Fahr, ist eine von ihnen. Das war allerdings nicht immer so. Die Bauerntochter aus Dagmersellen LU sagt zwar von sich, sie sei schon immer «ein Alphatierli» gewesen. Schon als Sekundarschülerin habe sie im Dorf die Trachtentanzgruppe geleitet. Trotzdem führte ihr Lebensweg erst einmal weg aus der Öffentlichkeit hin zu Gott, dem Gebet, der klösterlichen Gemeinschaft.

Im Kreis der mittlerweile noch 18 Benediktinerinnen, die im Kloster an der Limmat nahe Unterengstringen leben, fühlt sich Priorin Irene ganz zu Hause. Hier empfängt sie uns an einem verhangenen, kalten Dezembernachmittag. Schnee liegt auf den Feldern, den Dächern, dem barocken Klostergarten. Kaum einen Kilometer entfernt von Gewerbezonen und dem Limmattaler Autobahnkreuz wähnt man sich in einer anderen Welt.

«Ich wollte Bäuerin werden» «Ich wollte Bäuerin werden, heiraten – ganz klassisch für eine Bauerntochter aus Dagmersellen im 20. Jahrhundert», erinnert sich Priorin Irene. So habe sie die (heute nicht mehr bestehende) Bäuerinnenschule des Klosters Fahr besucht. Doch dann nahm ihr Lebensweg eine unvorhergesehene Wende: Sie blieb bei den Benediktinerinnen im Kloster Fahr hängen. «Ich dachte damals, hier könne ich ein Leben lang Bäuerin sein und viel Zeit haben für den Herrgott, was mir schon immer sehr wichtig war.» Es kam dann erneut etwas anders: Nach drei Jahren im Kloster wurde sie mit der Bitte konfrontiert, eine weitere Ausbildung zu machen. Also wechselte Irene Gassmann ans Hauswirtschaftslehrerinnen-Seminar Baldegg, wo sie sich sehr wohlfühlte. «Ich konnte hier sehr viel lernen, fachlich, aber auch für mich als Mensch. Ohne diese Ausbildung würde ich möglicherweise heute nicht hier stehen.» Später übernahm sie die Leitung der Bäuerinnenschule und wurde 2003 zur Priorin des Klosters gewählt.

Priorin Irene, Sie wurden schon öfter als Feministin bezeichnet. Was halten Sie von diesem Titel?

Es ist immer die Frage, was man darunter versteht. Also ich bin nicht gegen Männer. (lacht) Aber ich setze mich für gleiche Rechte und die Würde der Frauen in der Katholischen Kirche ein, bin also vor allem kirchenpolitisch aktiv. So gesehen passt der Begriff.

Lange war Gleichberechtigung für Sie allerdings kein zentrales Thema.

Das stimmt. Als Benediktinerin, vor allem in meiner Zeit als Leiterin der Bäuerinnenschule hier im Kloster Fahr und später als Priorin hatte ich stets ein grosses Wirkungsfeld – und nicht das Gefühl, es fehle mir etwas.

Was hat Sie politisiert? Gab es einen Schlüsselmoment?

Sogar zwei. Der erste war 2016, als ich mich im Projekt «Für eine Kirche mit den Frauen» engagierte. Die Gruppe, die zu Fuss nach Rom pilgerte, hatte das Anliegen mit im Gepäck, dass nicht länger Männer in der Kirche allein über Themen entscheiden sollten, die auch Frauen betreffen. Der offene Ansatz der Veranstaltung ohne allzu starre Forderungen entsprach mir …

… und das Thema sollte Sie ganz offensichtlich nicht mehr loslassen. Was war denn der zweite Moment?

Das war ein Film, harte Kost. «Die missbrauchten Dienerinnen Gottes» heisst er, und ich habe über ihn gelesen, bevor ich ihn sah. Wir haben ihn dann im Kloster gemeinsam angeschaut. Es war heavy – der Film handelt von Ordensfrauen, die in Rom von Bischöfen und Priestern als Prostituierte missbraucht werden. Wir wussten damals ja schon vom Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Hier kam eine weitere Dimension hinzu, mit der wir uns als Ordensfrauen ganz direkt identifizieren konnten.

Was hat dieser Film in Ihnen ausgelöst?

Er gab meinem erwachten Interesse am Thema zusätzlichen Schub. Mir wurde bewusst, dass vom Machtgefälle zwischen geweihten Männern und den Frauen in der Kirche immer auch eine Gefahr von Missbrauch ausgeht – erst recht in Kombination mit dem Bild der unterwürfigen, gehorsamen Klosterfrau. Von diesem Moment an war mir klar: Solange dieses Ungleichgewicht besteht, kann unsere Kirche nicht gesund werden. Wir brauchen in allen Diensten und Ämtern Gleichberechtigung – aus Liebe zur Kirche, damit sie glaubwürdiger werden kann und eine Zukunft hat.

Gleichberechtigung in allen Diensten und Ämtern – das spielt wohl auch auf das Frauenpriestertum an?

Darum geht es mir nicht in erster Linie. Ich bin mir derzeit nicht einmal sicher, ob ich das Frauenpriestertum befürworten soll. Ist es gescheit, die alten, überkommenen Strukturen auf die Frauen zu übertragen? Ich habe die Vision, dass es mehr braucht, neue Formen, ein neues Ämterverständnis.

Quasi neuer Wein in neuen Schläuchen?

Ja, es braucht grundlegende Veränderungen, einen Prozess von unten, wie wir ihn zum Beispiel bei der Junia-Initiative anstreben, deren Mitinitiatorin ich bin. Klar ist für mich: Der priesterliche Dienst soll von Menschen mit Charisma und Fähigkeiten ausgeübt werden, von Menschen, die überdies an Orten wirken, wo sie diese Qualitäten auch einbringen können. Nehmen wir das Beispiel einer Spitalseelsorgerin. Heute muss sie für eine Krankensalbung einen Priester rufen. Sie, die Menschen begleitet und Vertrauen aufgebaut hat, sollte diese Kompetenz doch selbst erhalten.

Wieso ist all dies in der Katholischen Kirche des 21. Jahrhundert noch keine Selbstverständlichkeit?

Weil es in der ganzen Gesellschaft auch noch nicht lange so ist. (lacht) Das Frauenstimmrecht gibt es in der Schweiz gerade einmal seit 50 Jahren. So gesehen ist die Katholische Kirche nicht extrem hinten nach.

Priorin Irene im barocken Klostergarten. Bild: Boris Bürgisser (Fahr, 12. Dezember 2022)

Sie haben 2019 das «Gebet am Donnerstag» ins Leben gerufen. Es wurde unter Ihrer Federführung geschrieben. Wofür steht der Text?

Er benennt die Missbrauchskandale, denen viele Menschen in der Katholischen Kirche ohnmächtig gegenüberstehen. Er fordert auch eine glaubwürdige Kirche, die offen ist für Menschen gleich welcher Herkunft, welcher Nationalität, welcher sexuellen Orientierung …

… und er bezeichnet Gott als «unsere Mutter und unser Vater».

Genau. Gott auch weiblich zu denken, ist ungewohnt. Das schafft jedoch eine neue Weite und kann helfen, das patriarchale Gottesbild aufzubrechen.

Beten allein dürfte nicht reichen. Haben Sie weitere Strategien, um sich Gehör zu verschaffen? Auch beim heiligen Stuhl?

Dort braucht es vor allem Gebete! Ich vertraue ganz fest auf die Kraft des Gebets. Das Gebet stärkt und ermutigt mich, öffentlich für das Anliegen einzustehen. Zudem vernetze ich mich, suche Verbündete. Zu sehen, dass die Rolle der Frau unterdessen – etwa im synodalen Prozess – weltweit auf der Agenda steht und keineswegs nur ein Thema im deutschsprachigen Raum ist, gibt mir Hoffnung.

Kann sich die Katholische Kirche den Ausschluss bzw. die Diskriminierung von Frauen überhaupt noch leisten?

Nein, die Kirche kann sich das nicht leisten – die Welt auch nicht. Schauen Sie: Die grossen aktuellen globalen Themen wie Klimawandel, Krieg, Flüchtlinge, Hunger lassen sich nicht ohne Frauen lösen.

Auch das Kloster Fahr steht unter männlicher Vorherrschaft, gehört es doch zum Kloster Einsiedeln. Wie gehen Sie mit dieser Situation um?

Nun, so sind eben die Eigentumsverhältnisse. Wir haben in den letzten Jahren vieles verändert und wir Schwestern können unterdessen auch in wirtschaftlichen Fragen mitreden. Mehr noch: Einsiedeln kann nichts mehr bestimmen, was nicht von uns Frauen beantragt wurde.

Priorin Irene in der Klosterkirche Fahr: «Für mich geschieht Weihnachten das ganze Jahr über.» Bild: Boris Bürgisser

(12. Dezember 2022)

Lassen Sie uns noch über das bevorstehende Fest sprechen. Was bedeutet Ihnen persönlich Weihnachten?

Für mich geschieht Weihnachten das ganze Jahr über. Immer dann, wenn uns unerwartet ein «Licht aufgeht», wenn Versöhnung möglich wird, wenn uns etwas gelingt … dann kommt Gott in unsere Welt.

Viele Menschen setzen hohe Erwartungen in die Weihnachtsfeiertage …

… und werden oft enttäuscht. Wichtiger scheint mir, dass wir immer, in unserem Alltag, als «weihnachtlich-aufmerksame» Menschen leben. Gott kommt überraschend zu uns, da, wo wir leben, vielleicht auch leiden und bangen. Gott ist Mensch geworden, um bei uns Menschen zu sein. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Silja Walter hat dazu übrigens ein passendes Weihnachtslied geschrieben.

Die bekannte Schriftstellerin war ja bis zu ihrem Tod 2011 ihre Mitschwester hier im Kloster Fahr.

Stimmt. Und wenn Sie erlauben, setzen wir ihr Lied an den Schluss dieses Gesprächs:



Weihnacht im Frühling,

Weihnacht im Sommer,

Weihnacht im Herbst und zur Winterszeit,

immer ist Weihnacht.

Aber wo denn?

Aber wie?

Gottes Geburt im Menschen.