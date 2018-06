Amt für Migration und Integration – so heisst die Ausländerbehörde im Aargau offiziell. Für den SVP-Grossrat Manuel Tinner steht fest: Das Amt, kurz Mika genannt, muss bei Ausschaffungen konsequenter vorgehen. «Was unternimmt das Mika, um seine Aufgabe nicht als integrierend zu verstehen, sondern auch als kompromisslose Behörde aufzutreten, um vermehrt Personen auszuschaffen, die sich illegal im Aargau aufhalten?» Das ist eine von mehreren Fragen, die Tinner dem Regierungsrat stellt.

Der SVP-Grossrat, der seinen Vorstoss zusammen mit Parteikollege Clemens Hochreuter eingereicht hat, weist auf Rückübernahmeabkommen der Schweiz hin. Diese gebe es unter anderem mit Nigeria, Tunesien, Kosovo, Serbien, Bosnien und Sri Lanka. Ziel dieser Abkommen sei es, rasche Rückführungen zu ermöglichen – wie sie umgesetzt würden, sei aber unklar.

«Potenzial bei Ausschaffungen»

Gerade der Aargau scheint laut Tinner «aufgrund der eher bescheidenen Rückführungen noch Potenzial zu haben». In seiner Interpellation hält der SVP-Vertreter fest, im Aargau betrage die Rückführungsquote im Asylbereich nur 30 Prozent. Bei über 750 abgewiesenen Gesuchstellern habe es im letzten Jahr nur 250 Ausschaffungen gegeben. Tinner will wissen, wie die Regierung zu dieser Quote steht und aus welchen Gründen abgewiesene Asylbewerber nicht ausgeschafft werden.

Der SVP-Grossrat verlangt von der Regierung auch Zahlen. So fragt er, wie viele Ausreisepflichtige derzeit im Aargau registriert sind und aus welchen Ländern sie stammen. Tinner will ausserdem wissen, wie häufig Ausschaffungen von abgewiesenen Asylbewerbern erfolglos waren, die Personen also in den Aargau zurückkehrten.