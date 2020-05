Beizenkontrolle, Videoüberwachung, «kollektive Verantwortungslosigkeit»: Polizeikommandant spricht Klartext

Am Anfang war es wie eine Grippe: heisser Kopf, Frösteln, zweieinhalb Tage Fieber. Aber nur leichter Husten und keine Atemprobleme. Ich war zwölf Tage zu Hause in Isolation. Ich dachte das war’s, aber dann war ich noch drei Wochen lang müde und schlapp.

Ja. Wir haben zwei Kollegen, die in Ischgl in den Ferien waren und dort infiziert wurden. Der eine ist ja medial in Erscheinung getreten (Anmerkung der Redaktion: Polizeisprecher Max Suter ) und ein zweiter, der nicht etwa exzessiv dem Après-Ski frönte, sondern einfach Ski fahren war. Er hatte eine lange Inkubationszeit mit schwachen Symptomen. Bei ihm muss ich mich angesteckt haben.

Wir haben alle Einheiten in fixe Teams aufgeteilt. Auch die Polizeileitung. Ich leite ein Team, mein Stellvertreter das andere. Seither gibt es keine physischen Begegnungen mehr zwischen diesen Teams, wir machen alles per Telefonkonferenz. Das oberste Ziel: Unsere Leute müssen gesund sein, damit wir als Kantonspolizei einsatzfähig bleiben.

Wir hatten bisher zum Glück keine einzige Ansteckung durch eine Intervention an der Front. Holz anfassen! Es ist in einem Risikoberuf wie bei der Polizei wichtig, im Rahmen der Auftragserfüllung alle Massnahmen zu ergreifen, um unsere Mitarbeitenden zu schützen. Das haben wir sehr früh gemacht.

Corona war anfangs kein Treiber. Die Leute hatten sich im Lockdown fast besser im Griff als in normalen Zeiten, ist unser Eindruck. In den letzten zwei, drei Wochen gab es allerdings mehr Fälle.

Dem ist nicht so. Die Einbrüche sind im Vergleich zum Vorjahr nur um vier Prozent zurückgegangen. Es gibt weniger Wohnungseinbrüche, weil die Leute zu Hause sind. Wegen der geschlossenen Grenzen sind die Kriminaltouristen eingebremst. Dafür stellen wir mehr Einbrüche in verwaiste Geschäfte und auf Baustellen fest. Einheimische Kleinkriminelle sind aktiv. Bagatelldelikte häufen sich: aufgebrochene Keller, Waschmaschinenkässeli oder Fischerhütten.

Man sieht dem schlanken Hobbyläufer nicht an, dass er bis vor kurzem an Corona litt. Ob er jetzt immun sei gegen Covid-19, wisse er nicht, sagt Michael Leupold, als wir uns bei der Kantonspolizei in Aarau fürs Interview einrichten. Vier Rhesus-Affen seien in China als resistent getestet worden. Wenn seine Genetik nahe genug bei diesen Affen liege, stünden die Chancen gut, meint Leupold halb ernst, halb scherzend.

Michael Leupold ist seit 2013 Kommandant der Kantonspolizei Aargau. Vorher war der gebürtige Baselbieter mit Bürgerort Aarau und Zofingen sieben Jahre lang Direktor des Bundesamtes für Justiz. Er arbeitete unter den Bundesräten Christoph Blocher, Eveline Widmer-Schlumpf und Simonetta Sommaruga. Leupold doktorierte als Jurist, begann seine Karriere als Rechtsanwalt, war unter anderen Obergerichtsschreiber am Aargauer Handelsgericht und Chef der Abteilung Strafrecht im Departement Volkswirtschaft und Inneres. Leupold ist verheiratet und Vater zweier Töchter. Der 52-Jährige lebt mit seiner Familie in Aarau.

Ich hoffe nicht. Als ich gelesen habe, was man mit den Restaurants vorhat, habe ich schon gedacht: Okay, das wird nicht ganz einfach. Die Kontrolle von Beizen ist jedenfalls nicht unser Wunschgeschäft. Seien wir ehrlich: Ohne die Selbstkontrolle der Betriebe und die Vernunft der Leute geht es nicht.

Der Bundesrat macht die Regeln und hat so viel Macht wie noch nie. Sie waren als Direktor des Bundesamtes für Justiz selbst im inneren Zirkel …

… das habe ich alles vergessen. (lacht)

Bundespräsidentin Sommaruga war vorher Ihre Chefin. Jetzt hält sie als Bundespräsidentin Reden an die Nation. Wie verfolgen Sie diese Pressekonferenzen?

Ich habe schon das eine oder andere Déjà-vu. Im Medienzentrum hatte ich während des Steuerstreits mit den USA auch meine Auftritte. Ich sass sonst aber meistens neben meiner Chefin. Wenn es sehr technisch wurde, kam mein Einsatz.

Und wie gut meistern Sommaruga und ihre Kollegen die Coronakrise?

Ich finde die Krisenführung des Bundesrates überzeugend. Die Befürchtungen, dass wir am Rande eines totalitären Systems stehen, sind abwegig. Wer das behauptet, hat wohl noch nie mit einem totalitären Staat zu tun gehabt. Man muss sehen: Wir haben über 1400 Corona-Tote in zwei Monaten. Wir müssen das in Relation setzen zu den 200 Verkehrstoten im Jahr und den vielen Massnahmen für die Verkehrssicherheit.

Im Aargau gab es einen Sturm der Entrüstung, weil der Regierungsrat beschloss, dass die Kapo Videokameras installieren und nutzen darf, um Menschenansammlungen zu erkennen. War das Ihre Idee?

Nein. Ich lag damals wie mein Chef Urs Hofmann krank im Bett. Aber die Massnahme ist absolut richtig. Sie ist zeitlich und sachlich eng begrenzt, rechtlich abgesichert und auf ihre Übereinstimmung mit den Regeln des Datenschutzes überprüft.

Hat Sie die Kritik in ihrer Vehemenz überrascht?

Ja. Ich kann die Kritik nicht nachvollziehen. Vergessen wir nicht: Bis vor Ostern stand eine Ausgangssperre als mögliche Massnahme im Raum. Selbstverständlich musste sich der Regierungsrat auch für eine solche Lageentwicklung vorbereiten.

Die Schweizer sind grundsätzlich eben sensibel, wenn es um Datenschutz geht.

Darum steht ja bei uns alles korrekt auf rechtlichen Grundlagen. Und zum Vergleich: Es gibt Hunderte von Video­kameras rund um Schulhäuser, wo es um Littering und allenfalls um Sachbeschädigungen geht. Da regt sich niemand auf. Bei den Corona-Massnahmen geht es aber um Leben und Gesundheit von Menschen.

Beeinflusst die Coronakrise allenfalls die Revision des Polizeigesetzes, die zurzeit im Parlament ist?

Das kann ich nicht abschätzen. Was die Pandemie zeigt: Man kommt auch in der Schweiz nicht umhin, das Undenkbare zu denken. Auf der Website des BAG finden Sie den Influenza-Pandemieplan von 2017. In diesem Dokument wird genau beschrieben, was mit einer Pandemie auf uns zukommt: Wie viele Schutzmasken, Desinfektionsmittel etc. es wo braucht. Man hat also alles gewusst, alles geplant, aber das Risiko offenbar nicht wirklich ernst genommen. Die Vorbereitungen sind zum Teil versandet in kollektiver Verantwortungslosigkeit. Das gibt mir zu denken – nicht nur mir natürlich.

Was ist die Lehre daraus?

Der grösste Fehler wäre, einfach die nächste Pandemie vorzubereiten. Denn die nächste Krise wird wahrscheinlich irgendetwas anderes sein. Wir müssen generell den Radar für Gefahren und Risiken offenhalten. Wenn jemand letzten Sommer vorausgesagt hätte, was jetzt passiert, etwa geschlossene Grenzen, hätte man ihm gesagt: Du spinnst!

Sind Sie als oberster Polizist einfach Berufspessimist?

Ich bin kein Schwarzmaler. Aber natürlich habe ich in meiner Funktion die Pflicht, auf gewisse Gefahren hinzuweisen.

Mit so was wie Corona konnte wirklich niemand rechnen.

Doch, das Pandemierisiko war bekannt. Der Umgang damit war vielleicht typisch schweizerisch. Es hat mit unserem Wohlstand zu tun, mit unserem Glück, dass wir im Vergleich zu unseren Nachbarländern verschont blieben vor Krieg und schweren Krisen. Wir glauben, in einer heilen Welt zu leben. Ich plädiere dafür, über den Tellerrand zu schauen und mit Demut zu sagen: Auch wir haben nicht alles im Griff und sollten uns deshalb mit möglichen Gefahren rechtzeitig auseinandersetzen.