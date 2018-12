Einsatzleiterin Nicole Tagmann erklärt den Fahrern zu Beginn nochmals das neue Auftragssystem. Diese kommen neu nicht mehr via Telefon, sondern direkt via SMS zu den Freiwilligen. Mit einem Klick können diese die Aufträge dann bestätigen. In der Einsatzzentrale wissen die Verantwortlichen zu jeder Zeit, wer frei ist und so einen Auftrag entgegennehmen kann – auch dies geschieht mit wenigen Mausklicks am Computer.

Zweierteams stehen in den strengsten Nächten im Einsatz. Diese sind jeweils an den Wochenenden vor Weihnachten sowie in der letzten Woche des Jahres. Die Einsätze dauern jeweils von 22 bis 1.30 Uhr (freitags und samstags bis 3.30 Uhr). Weitere Infos finden Sie auf www.nezrougeaargau.ch .

Zu viel Glühwein

22.17 Uhr: Knöpflis Smartphone vibriert. Team 4 hat seinen ersten Auftrag erhalten. Die beiden Männer ziehen ihre Leuchtweste an und machen sich auf den Weg zum Parkhaus. Im Auto angekommen, tippen sie die Adresse ins Navigationsgerät ein und rufen die Kundin an, um sie wissen zu lassen, wann sie ankommen werden. Die Fahrt wird eine Weile dauern – die Frau hat aus Besenbüren angerufen. Knöpfli schreibt sich den Kilometerstand des Autos auf und fährt los.

Er ist schon seit acht Jahren als Freiwilliger bei Nez Rouge. «Ich arbeite im Aussendienst», erzählt er. «Und ich bin jeden Abend froh, wenn ich sicher zu Hause ankomme», fügt er an. Aus diesem Grund habe er angefangen, als Fahrer mitzuwirken. Ihm ist es wichtig, dass auch diejenigen sicher nach Hause kommen, die am Weihnachtsessen ein Glas Wein zu viel getrunken haben. «Das ist mein Sozialbeitrag an die Gesellschaft», findet Knöpfli.

22.54 Uhr: Knöpfli und Kipfer kommen in Besenbüren an. Eine junge Frau war in Bremgarten am Weihnachtsmarkt und hat Glühwein getrunken – sie hat sich entschieden, Nez Rouge zu rufen, statt selber hinters Steuer zu sitzen. Kipfer setzt sich in ihren VW und macht sich mit ihr auf dem Beifahrersitz auf den Weg nach Sins, wo sie zu Hause ist.

Auch Kipfer will mit seinem Einsatz einen Beitrag an die Gesellschaft leisten. «Es ist ein Privileg, in einem Land wie der Schweiz zu leben, da will ich etwas zurückgeben», erklärt er. Er ist seit zehn Jahren dabei und macht jedes Jahr mit, wenn der Beruf es zulässt. Kipfer ist Interim-Manager – wenn in einer Firma etwas schiefläuft oder ein Manager fehlt, springt er ein und übernimmt für eine Weile. Diese Eigenschaft zeigt er auch als Fahrer: Wenn zu Beginn der Fahrt eine unangenehme Stille aufkommt, übernimmt er. Fragt nach dem Weihnachtsmarkt, dem Geschäftsessen, der Party. Die junge Frau taut auf, berichtet von ihrem Abend, bis sie zu Hause ankommt.