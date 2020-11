Bei einem Ja: Aargauer Jungfreisinnige wollen Abstimmung zur Konzern-Initiative aufheben lassen

Vor einer Woche hat Tim Voser, Vorstandsmitglied der Jungfreisinnigen Aargau, beim Aargauer Regierungsrat eine Stimmrechtsbeschwerde eingereicht. Ziel der Beschwerde sei es, von der Regierung eine superprovisorische Verfügung zu erwirken, wonach sich die Kirchen per sofort aus dem Abstimmungskampf zurücknehmen sollen – das teilten die Jungen FDPler mit. Doch was steht genau in der Beschwerde, welche Forderungen stellen die Jungfreisinnigen?

Darin verlangt Voser schon heute, bei einem Ja zur Konzernverantwortungs-Initiative am 29. November sei das Resultat aufzuheben. Dies für den Fall, dass «die in dieser Beschwerde geltend gemachten Mängel» – gemeint ist das Engagement der Kirchen für die Initiative – bis zum Abstimmungstermin nicht behoben werden könnten.

Die Jungfreisinnigen argumentieren, die Interventionen der Kirchen im Abstimmungskampf würden gegen die Verfassung verstossen. Kirchen seien als öffentlich-rechtliche Institutionen, die Steuern einziehen könnten, grundsätzlich zur politischen Neutralität verpflichtet. Sie dürften nur in einem Abstimmungskampf intervenieren, wenn sie von einer Vorlage besonders betroffen seien, halten die Jungfreisinnigen fest. Dies sei bei der Konzernverantwortungs-Initiative nicht der Fall: Auch bei einem Nein am 29. November könnten die Kirchen ihren Auftrag weiterhin ausführen.

Antrag: Regierung soll Kirchen das Engagement verbieten

Geht es nach Tim Voser, soll der Regierungsrat deshalb die Kirchen im Aargau anweisen, «sämtliche Interventionen in den Abstimmungskampf zur Konzernverantwortungs-Initiative, wie insbesondere Medienmitteilungen, Publikationen, Äusserungen zur Initiative in Predigten, Beteiligungen an Abstimmungskomitees, Internetverlautbarungen, Plakatierungen, Zurverfügungstellungen von Kirchenräumlichkeiten, Verteilung von Flyern oder Beflaggungen von Kirchen per sofort zu unterlassen».

Zudem fordert er die Regierung in seiner Beschwerde auf, die Kirchen anzuweisen, «per sofort aus der Organisation bzw. dem Abstimmungskomitee ‹Kirche für Konzernverantwortung› auszutreten und ihren Austritt auf ihren jeweiligen Websites zu publizieren sowie sämtliche ‹Kovi-Flaggen›, Plakatierungen und/oder Banner im Zusammenhang mit der Konzernverantwortungs-Initiative von den Kirchengebäuden bzw. Kirchtürmen oder Verwaltungsgebäuden zu entfernen».