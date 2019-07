Wichtige gesundheitspolitische Geschäfte im Aargau verzögern sich. Das Spitalgesetz wird nicht wie geplant aus einem Guss revidiert, sondern gestaffelt. Überraschend kommt das nicht. Es hat sich bereits während der Vernehmlassung abgezeichnet. Sobald es um strategische Fragen ging, waren sich die Parteien uneinig. Die Bürgerlichen verstanden zum Beispiel nicht, warum im Gesetz gar nicht erst die Möglichkeit geschaffen wurde, die Kantonsspitäler zu privatisieren, obwohl dies mehrere Studien empfohlen hatten.

Der Regierungsrat will nun zuerst die gesundheitspolitische Gesamtplanung aus dem Jahr 2010 überarbeiten. Das ist eine gute Idee. So hat die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Franziska Roth die Möglichkeit, eine Stossrichtung vorzugeben. Allerdings war die gesundheitspolitische Gesamtplanung schon nicht mehr aktuell, als Franziska Roth 2017 ihr Amt angetreten hatte. Eigentlich wäre es an ihr gewesen, eine solche Planung vorzunehmen und erst danach ein neues Spitalgesetz zu erarbeiten. Diesbezüglich hätte auch die Kommission schon früher Forderungen stellen können.

Fest steht, dass mit der jetzigen Lösung wertvolle Zeit verloren geht. Das ist umso bedauerlicher, weil im Gesundheitswesen dringend etwas gehen muss und die Gesetze an die heutigen Gegebenheiten angepasst werden müssen. Ein kleiner Trost ist, dass zumindest unumstrittene und dringliche Themen des Spitalgesetzes schon 2021 umgesetzt werden. So wird nicht noch mehr Zeit verschwendet.