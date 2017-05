Willy Oggier, gibt es einen Fehler, den alle Regierungen machen, wenn sie sparen müssen?

Willy Oggier: Ich habe in mehreren Kantonen erlebt, dass die Gesamtregierung hingeht und sagt: «Wir schauen mal, in welchem Departement die Ausgaben in den letzten paar Jahren am meisten gestiegen sind. Und die müssen dann auch am meisten sparen.» Das ist das alte Beispiel der Opfersymmetrie. In Bezug auf das Gesundheitswesen ist dieser Ansatz besonders pervers.