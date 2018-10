Mehrere Jahre zahlten Bund, Kantone und viele Gemeinden zu viel Geld an die Postauto AG. Nun muss diese 205 Millionen Franken zurückzahlen. 14,9 Millionen Franken davon gehen an den Aargau. Das «Netzwerk Enthinderung», dem auch der an den Rollstuhl gefesselte Thurgauer CVP-Nationalrat Christian Lohr angehört, fordert jetzt, diese Mittel für die barrierefreie Anpassung von Bushaltestellen zu verwenden. Im Jahr 2024 müssten nämlich alle Bushaltestellen in der Schweiz barrierefrei sein, macht das Netzwerk geltend. Die Frist für Kantone und Gemeinden läuft bald ab. Doch erst ungefähr 1000 der 50 000 Bushaltestellen in der Schweiz seien umgebaut und von Personen mit Behinderung autonom nutzbar.

Das sagen die Verkehrspolitiker Hansjörg Wittwer, grüner Grossrat, unterstützt natürlich barrierefreie Haltestellen. Dafür könnte man die Haltekanten erhöhen oder Busse und Postautos auf das sogenannte «Bedarfskneeling» umstellen (sodass man sie an Haltestellen absenken kann). Wittwer unterstützt das Zweite: «Die erhöhten Haltekanten sind nämlich nicht immer optimal.» Das Geld für die Umrüstung könne aus den Postauto-Rückzahlungen oder aus dem laufenden Budget entnommen werden, sagt er. Der Lenzburger Stadtammann Daniel Mosimann findet es überlegenswert, ob die Postautomillionen «eine Lösung sein könnten». Er kann als SP-Grossrat mitentscheiden, ob die Gelder entsprechend eingesetzt werden sollen. Wie geht man in Lenzburg vor? Man nutze jeweils anstehende Strassensanierungen, um Bushaltestellen behindertengerecht umzugestalten, sagt Mosimann. Er hofft, dass man so alle zeitgerecht umbauen kann, soweit dies nötig ist. Ein wichtiges Anliegen ist der Haltestellenumbau auch SVP-Grossrat Christian Glur. Er hofft, dass es schneller geht, prioritär an Haltestellen, die stark von Behinderten genutzt werden. Er zeigt sich gesprächsbereit, ob man einen Teil der Postautomillionen dafür nutzen soll. CVP-Grossrat Werner Müller findet indes, diese Millionen sollten dorthin zurück, wo sie herkamen, nämlich in die Staatskasse. Die Haltestellen seien – gern schneller als bisher – weiter aus der gut dotierten Strassenkasse umzurüsten.

13 000 Franken pro Haltekante Lohr und seine Mitstreiter machen geltend, die Erhöhung der Haltekanten,

also der Randsteine bei den Bushaltestellen, koste im Durchschnitt 13 000 Franken. Somit könnten mit den 205 Millionen Franken ungefähr 16 000 Bushaltestellen angepasst werden. Würden die Kantone nochmals diese Summe aufwenden, kämen sie dem Ziel des Bundes-

gesetzes deutlich näher. Selbstverständlich unterstütze man die Forderung nach hindernisfreien Bushaltestellen, sagt Marc Moser, Kommunikationsverantwortlicher des Behindertendachverbandes Inclusion Handicap. Man sei massiv im Hintertreffen, um die Frist einzuhalten. Wie das finanziert wird, ist für ihn zweitrangig: «Hauptsache, es geht endlich etwas. Die Zeit wird extrem knapp!» Noch viel Arbeit im Aargau Wo steht der Aargau? Der Kanton zählt insgesamt 1266 Bushaltestellen beziehungsweise 2414 Haltekanten. Laut Giovanni Leardini, Sprecher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU), sind inzwischen 50 Haltekanten umgebaut. Da ist man also noch nicht weit. Wie geht es denn weiter? Es gelte zu differenzieren, sagt Leardini. Von den zirka 1400 Haltekanten auf Kantonsstrassen seien rund 500 dem sogenannten Grobnetz zugeordnet. Dazu zählten die wichtigsten umzubauenden Haltekanten, immer mindestens eine pro Gemeinde: «Daraus ergibt sich, dass noch rund 450 Haltekanten prioritär umzubauen sind. Die übrigen werden im Rahmen der laufenden Instandhaltungsprojekte angepasst.» Dann kann der Kanton die zeitliche Vorgabe also nicht einhalten? Um die Haltekanten im Grobnetz bis 2023 umbauen zu können, sei ein separates Projekt gestartet und die entsprechenden Ressourcen aufgebaut worden, hält Leardini fest. «Von den übrigen Haltekanten können bis 2023 nur noch diejenigen umgebaut werden, die sich im Bereich von laufenden Instandhaltungs- oder Ausbauprojekten befinden». Paradebeispiel für Behindertengerechtigkeit:

Kanton: Kosten sehr viel höher Wenn das so ist, könnten die Postautomillionen doch einiges beschleunigen? «Wir gehen davon aus», sagt Leardini dazu, «dass dieses Geld als ausserordentlicher Ertrag in die laufende Staatsrechnung verbucht wird, aus der die unrechtmässig bezogenen Abgeltungen finanziert wurden. Zudem werden Bushaltestellen – soweit der Kanton zuständig ist – mit Mitteln aus der Strassenrechnung gemeinsam mit den Gemeinden finanziert.» Für Haltestellen an Gemeindestrassen sind die Gemeinden allein für Bau, Unterhalt und weitere Massnahmen wie die Umsetzung des Behindertengesetzes zuständig. Aber warum geht es so schleppend, wenn neue Haltekanten laut dem «Netzwerk Enthinderung» im Schnitt ja nur 13 000 Franken kosten? Diesen Betrag könne man nicht nachvollziehen, entgegnet Leardini: «Wir rechnen mit durchschnittlichen Kosten pro Haltekante von 100 000 bis 150 000 Franken.» Dabei ist laut dem Baudepartements-Sprecher zu beachten, dass es viele Varianten von Sanierungen gebe. Zum Teil müssten Haltestellen verschoben werden, weil am alten Ort gar keine Anpassungen möglich sind. Oder es müssen Haltebuchten geometrisch angepasst werden, weil sie für den Bus mit neuen, 22 cm hohen Randsteinen nicht mehr befahrbar seien. Häufig brauche es auch Landerwerb. Einzelne Haltestellen könnten eventuell schon mit weniger Aufwand angepasst werden, speziell bei Fahrbahnhalten: «Aber auch diese können mit 13 000 Franken nicht abgedeckt werden.»