Begrenzungsinitiative: Aargauer SVP-Unternehmer verhalten sich seltsam still – mit einer Ausnahme

An der Begrenzungsinitiative (BGI) scheiden sich die rechtsbürgerlichen Geister. Da gibt es zum einen Leute wie Peter Spuhler. Der ehemalige SVP-Nationalrat findet als Patron der Stadler Rail: «Die Initiative ist extrem und gefährlich für den Wirtschaftsstandort Schweiz.» Auf der anderen Seite stehen Leute wie Verleger und Unternehmer Roger Köppel. Der Zürcher SVP-Nationalrat sagt: «Wer derart offene Grenzen hat wie wir, kann nicht ein derart ausgebautes Sozialsystem haben. Das ist wie ein offener Kühlschrank!»

Aber wie sieht es eigentlich im Aargau aus? SVP-Nationalrat und Kantonalpräsident Andreas Glarner forderte seine Parteikollegen im mehr als 100-köpfigen Kantonalvorstand auf, Plakate aufzuhängen und für ein Ja zu kämpfen. Auch in den sozialen Medien macht sich Glarner für die Begrenzungsinitiative stark. Doch wie positionieren sich die anderen Aargauer SVP-Unternehmer?

Warum sich Knecht nicht engagiert

Beginnen wir bei Ständerat Hansjörg Knecht. Der Geschäftsleiter der Knecht Mühle in Leibstadt hat sich im Wahlkampf klar positioniert. Er befürwortet die Kündigung der Personenfreizügigkeit. Wie sich das auf seinen Betrieb auswirken würde, ist unklar. Die Frage nach der Zahl der Grenzgänger, die bei ihm arbeiten, lässt er unbeantwortet. Dafür aber verrät er, warum er sich in letzter Zeit in höflicher Zurückhaltung geübt hat: «Meine Haltung ist nicht deckungsgleich mit derjenigen der Aargauer Regierung. Deshalb engagiere ich mich in meiner Funktion als Ständerat des Kantons Aargau nicht an vorderster Front.» Aargau first, so zu sagen, SVP second.

Viele rechte Unternehmer geben sich noch weit bedeckter als Knecht. Markus Blocher, CEO des Pharmazulieferers Dottikon ES und Sohn von SVP-Übervater Christoph Blocher, zum Beispiel ist zwar politisch nicht aktiv, macht jedoch kein Geheimnis daraus, dass er SVP wählt und nimmt zu politischen Vorlagen von Fall zu Fall auch Stellung. So kritisierte er etwa Bundesrätin Doris Leuthard für ihre Energiepolitik. Zur Begrenzungsinitiative aber heisst es von Dottikon ES bloss: «Grundsätzlich äussert sich die Dottikon ES nicht zu politischen Themen und Herr Blocher möchte zur Abstimmung bezüglich der BGI kein Statement abgeben.»