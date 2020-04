«Bedauerliche Signale» ausgesendet: Regierungsrat Gallati liest den Krankenkassen die Leviten

Am Dienstagabend hätte im Alterszentrum Lindenhof in Oftringen der erste ZT-Talk mit Publikum stattfinden sollen – die Pandemie machte diesem Plan einen Strich durch die Rechnung. Zu Gast waren CVP-Nationalrätin Ruth Humbel, Präsidentin der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit, sowie Regierungsrat Jean-Pierre Gallati. Er ist seit dem 16. Dezember Vorsteher des Departements für Gesundheit und Soziales (DGS). Gleichzeitig mit seinem Amtsantritt bahnte sich in China Unheil an, das bald den ganzen Globus in seinen Bann ziehen sollte: Am 15. Dezember wurden in der Region Wuhan 27 Corona-Infektionen registriert – es war der Beginn einer weltweiten Pandemie.

Nein, er habe es auch in den letzten Wochen nie bereut, Regierungsrat geworden zu sein, sagt Gallati. Er sei ja angetreten, um zu arbeiten, «nicht um zu schlafen oder Ferien zu machen». Die zeitliche Belastung für ein Regierungsmitglied liege bei 14 bis 18 Stunden – und das an sechs Tagen die Woche. «Mehr kann es nicht sein, auch in einer Krise nicht.» Als die Kollegen Markus Dieth und Urs Hofmann krank geworden sind, hat der DGS-Chef sein «persönliches Virenschutzprogramm perfektioniert», wie er sagt. Konkret: «Sklavisch alle Vorgaben des BAG leben.»

Ihr Leben sei in den letzten Wochen komplett auf den Kopf gestellt worden, sagt Ruth Humbel. Sie arbeitet fast ausschliesslich im Homeoffice und besucht jeden Tag ihre Eltern, deren Einkäufe sie erledigt. «Was mir auffällt, sind die unglaublich vielen Leute im Wald», sagt die OL-Läuferin. «Gut, haben wir keine Ausgangssperre – so können sich die Leute bewegen.»