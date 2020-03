Beck, Beiz, Badeferien – so beeinflusst der Corona-Virus unser aller Alltag

Dominic Kobelt: Als der Radiowecker um 6 Uhr anspringt, verkündet die monotone Stimme von Donald Trump aus Richtung Nachttisch, dass die Europäische Union schuld an der Ausbreitung des Corona-Virus in den USA sei. Ich frage mich, ob ich am Montag meine Karibik-Ferien antreten kann, oder ob sich die Situation bis dahin weiter verschlimmern wird. “Positiv denken”, sage ich mir und sehe mich vor meinem geistigen Auge am Strand sitzen, die Füsse im Wasser, ein Corona in der Hand. Nach Dusche und Kaffee setzte ich mich ins Auto, und bin froh, nicht mit den ÖV zur Arbeit zu müssen – so kurz vor den Ferien möchte ich nicht krank werden, egal ob Grippe oder Corona. In Aarau angekommen desinfiziere ich zuerst mein Pult, nicht aus Angst vor Viren, sondern aus Gewohnheit. Im Ressort Online haben wir wechselnde Arbeitsplätze und sind uns diese Massnahme bereits gewohnt.

Stefania Telesca: Der Klang des Maileingangs auf meinem Handy unterbricht für kurze Zeit die Musik auf meinen Kopfhörern. Auf dem morgendlichen Weg an den Bahnhof bekomme ich die Stornierungsbestätigung eines Hotels im Westen der USA. Der anstehende Roadtrip ist abgesagt. Im Kaffee in der Bahnhofsunterführung bestelle ich einen Cappuccino und ein Gipfeli zum Mitnehmen. Die Leute in der Schlange halten mehr Abstand als gewohnt. Die Barista legt das Rückgeld auf den Tresen. Unsere Hände berühren sich nicht.

Der Zug nach Aarau scheint leerer als sonst. In den Viererabteilen sitzen trotz Rushhour maximal zwei Personen. Obwohl es freie Sitzplätze hat, bleiben manche Pendler nach dem Einsteigen gleich im Gang stehen. Die Menschen verzichten auf die Nähe zu Fremden noch mehr als gewohnt. So, wie es empfohlen wurde. Zu husten oder die Nase mit einem Taschentuch zu putzen traut sich in den öffentlichen Verkehrsmitteln fast niemand mehr, die misstrauischen Blicke kommen. Ob unfreiwillig oder nicht.

Ich komme in Aarau an und eine Frau, die aus dem Coop läuft, reibt sich die Hände. Beim Ausgang gleich nach den Check-out-Kassen hat der Lebensmittelhändler Desinfektionsmittel bereitgestellt. Ich renne auf den Bus und schaffe es knapp, bei der zweiten Türe einzusteigen – die erste gleich beim Chauffeur ist seit einigen Tagen geschlossen. Ein Schild, das bei den vorderen Plätzen während der Fahrt hin und her schwingt, erinnert die Fahrgäste daran, Abstand zu halten. Damit die Fahrer weiterhin gesund bleiben.