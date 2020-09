Beat Flach zur knappen Kampfjetabstimmung: «Das Resultat ist so oder so ein Scherbenhaufen»

«Es erstaunt mich auch, dass das so knapp wird», sagt Beat Flach im Interview bei den TV-Sendern von CH Media. Die Befürworter der Vorlage zur Beschaffung neuer Kampfjets für die Schweiz müssen an diesem Abstimmungssonntag regelrecht zittern.

Die GLP sei davon ausgegangen, dass die Stimmbevölkerung diesmal Ja sagt, so der Aargauer Nationalrat. Die sechs Milliarden, die der Bund quasi beim Volk beantragt hat, erachtet Beat Flach als vertretbar.

Ob ja oder nein: «Das wird so oder so ein Scherbenhaufen für die Schweizer Sicherheitspolitik», sagt Flach. Denn: «Vor dem Hintergrund des deutlichen Neins zur Begrenzungsinitiative, ist es jetzt nötig, dass man aufzeigt, wie man in Zukunft für Sicherheit sorgen will und auch international verknüpfter vorgehen will.» (smo)