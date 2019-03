Seit zehn Jahren gibt es die BDP im Aargau, im November wurde der runde Geburtstag ausgiebig gefeiert. Wenig Grund zum Feiern hatte die Kleinpartei indes am Wochenende: Bei den Zürcher Wahlen scheiterte die BDP an der 5-Prozent-Hürde und flog aus dem Kantonsparlament. Eine solche Hürde gibt es bei den Nationalratswahlen im Herbst nicht.

Doch wer als Aargauer nach Bundesbern will, muss bei insgesamt 16 Sitzen auch rund 5 Prozent Wähleranteil erreichen. Bei den Nationalratswahlen 2015 kam die BDP im Aargau auf 5,13 Prozent, damit gelang es Bernhard Guhl, seinen Sitz zu verteidigen.

Das ist auch im Herbst sein Ziel, doch Guhl betonte an der Nominationsversammlung der Partei am Mittwochabend in Staufen, es gehe nicht um seine Person, sondern um die BDP. Der bisherige Nationalrat, der auch schon einen Marathon gelaufen ist, gab sich überzeugt, dass die Partei den Sitz halten könne.