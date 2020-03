Baustoff Holz wird immer beliebter: Aargauer Holzbauer jagen Höhenrekorde

Die Halle ist riesig, um die 10000 Quadratmeter. Ganz hinten steht ein Lastwagen samt Anhänger, es hätte auch problemlos Platz für zehn weitere. Wir sind in Stein, im Fricktal. Zur linken fliesst der Rhein, im Norden liegt die Grenze zu Deutschland, nur wenige Meter südlich rauschen Autos über die A3. Bis vor wenigen Jahren gehörte das Gebäude der Jakem AG, einem Stahlbauer. Seither prangt in blauen Lettern der Name Erne an der Fassade. Holz statt Stahl. Es ist sinnbildlich für den Wandel, der sich gerade in der Baubranche vollzieht.

Holzbau ist im Trend. Fast jedes zehnte neue Gebäude in der Schweiz besteht aus einer Holzkonstruktion, bei den Einfamilienhäusern ist es gar jeder fünfte Neubau. Die Möglichkeiten scheinen grenzenlos – von Schulen über Brücken und Labore bis zu Parkhäusern lässt sich aus dem biologischen Rohstoff fast alles realisieren. Immer öfter baut man in die Höhe: In der Stadt Zug ist ein 80 Meter hohes Holzhochhaus mit 200 Wohnungen in Planung. Es wird das höchste Hochhaus aus Holz im Land sein.

Für das Projekt in der Innerschweiz bewarb sich auch die Erne AG Holzbau. Den Zuschlag bekam letztlich Implenia. Damit verpasst Erne zwar den neuen Höhenrekord, hadern müssen die Aargauer deswegen aber nicht. Das Unternehmen zählt zu den zehn grössten Holzbaufirmen der Schweiz, grosse Aufträge kommen regelmässig. Zudem setzten die Fricktaler bereits eine ­Marke: Das erste Holz-Hochhaus der Schweiz – das 36 Meter hohe «Suurstoffi 22» in Risch-Rotkreuz ZG – haben sie gebaut. Mit dem Hochhaus «Arbo» (60 Meter) gleich daneben legte Erne nach.

Patrick Suter sitzt im Besprechungszimmer und rührt mit dem Löffel im Kaffee. Seit letztem Oktober ist er Geschäftsführer von Erne Holzbau, davor war er hier in Stein jahrelang Standortleiter. Der 46-Jährige ist Bauingenieur, gelernter Zimmermann, er lebt in einem Haus aus Holz. Wenig überraschend sagt er: «Holz ist ein idealer Werkstoff.» Wenn man ökologischer bauen wolle, führe kein Weg daran vorbei. «Wir haben es hier in unseren Wäldern, es wächst nach, bindet CO2 und ist wiederverwertbar», listet Suter die Vorzüge auf. Besonders in der Baubranche, die gemäss Schätzungen rund einen Drittel der weltweiten Treibhausgas-Emissionen verursacht, ist das nicht zu unterschätzen. Der Druck, nachhaltiger herzustellen, ist gross.

Mit dem Roboter baut man zehnmal schneller

Holz wird als Baustoff also beliebter, weil er umweltverträglicher als Beton ist. Das allein erklärt aber nicht, weshalb die Bauten derart in die Höhe schiessen, weshalb sie immer aufwendiger werden. Viel hat auch mit den Brandschutzvorschriften der Feuerversicherungen zu tun. Diese wurden vor einigen Jahren gelockert. Heute kommt es weniger darauf an, aus was ein Haus gebaut ist, sondern wie es konstruiert worden ist. «Früher durften wir mit Holz nur maximal sechs Geschosse hoch bauen», sagt Suter. Inzwischen liegt die Maximalhöhe bei 100 Metern.