Baustellenreport: Diese 60 Baustellen behindern im Aargau derzeit den Verkehr

Im Aargau gibt es derzeit mehrere verkehrliche Grossbaustellen. In Aarau entsteht die neue Aarebrücke Pont Neuf, in Bad Zurzach macht die Ostumfahrung mit dem Tunnelbau sichtbar Fortschritte. Die Südwestumfahrung Brugg nimmt Formen an, der Rohbau beim A1-Zubringer Lenzburg ist fast fertig. Dort läuft bereits der Tunnel-Innenausbau. In Sins steht der Rohbau des Tunnels im zeitlichen Vorsprung. Die Aufzählung ist nicht abschliessend. Dazu kommen jetzt die traditionellen Sommerbaustellen (vgl. grosse Tabelle unten). Tatsächlich hat das kantonale Baudepartement ständig etwa 750 Bauprojekte – wovon jedes Jahr etwa 80 als erledigt abgehakt werden können. Dies sagt Kantonsingenieur Rolf H. Meier. Die Arbeit am Strassennetz geht nicht aus. Denn das 1200 Kilometer lange Kantonsstrassennetz will ständig unterhalten und erneuert sein. 62 neue Bauprojekte allein in diesem Jahr Dieses Jahr wurden bzw. werden 62 mittlere und kleinere Bau- und Sanierungsprojekte in Angriff genommen. Insgesamt investiert der Kanton dieses Jahr 260 Millionen Franken für den Ausbau und den Werterhalt der kantonalen Verkehrsinfrastruktur. Umgerechnet auf die Arbeitstage ist das rund eine Million Franken pro Tag. Laut Meier «werden dabei alle Regionen des Kantons berücksichtigt». Ein Blick auf die nebenstehende Tabelle und die interaktive Baustellenkarte online bestätigt dies.

Sanierung am liebsten mit Vollsperrung und Umleitung Anders als früher versucht man im Baudepartement, möglichst längere Abschnitte aufs Mal zu sanieren. Und dies womöglich mit Vollsperrung. Das gibt zwar für die Verkehrsteilnehmenden Umleitungen. Dafür erfolge die Einschränkung «weniger als halb so lange wie beim Einsatz von Lichtsignalen mit Einspurbetrieb», sagt Meier. Einspurregime gibt es derzeit beispielsweise bei Bauarbeiten in Schafisheim und Oftringen. So spare der Kanton viel Zeit, denn der Aufwand für allfälligen Landerwerb, Einsprachen, Projektierung etc. werde darob nicht grösser. Meier: «Zudem können wir so qualitativ besser bauen. Denn dank Vollsperrung gibt es beim Belagseinbau weniger Etappen und Fugen. Das verlängert die Lebensdauer des Belags.» Ziel sei jeweils, die Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmende und Anwohnerschaft auf ein Minimum zu reduzieren. Der Kreuzplatz in Aarau ist besonders anspruchsvoll Verkehrstechnisch als das derzeit anspruchsvollste Projekt sieht Meier den Kreuzplatz in Aarau, wo die Bauarbeiten eben erst begonnen haben. Am ersten Tag habe es an der sehr komplexen Baustelle wie zu erwarten bei den Verkehrsteilnehmern «etwas ein Gnusch» gegeben, sagt der Kantonsingenieur. Ein Kollaps sei aber ausgeblieben.

Man spüre bereits, dass sich die Verkehrsteilnehmer auf die neue Situation einstellen, sagt Meier weiter. Hier könne man allerdings nicht mit Lichtsignalen arbeiten. Ein Verkehrsdienst regelt den Verkehr. Wie die Situation am Kreuzplatz aktuell ist, lesen Sie hier. Reicht das Geld überhaupt für all die Projekte? Per Ende 2019 lagen in der Strassenkasse des Kantons 248 Millionen Franken. In den nächsten zehn Jahren erwartet Meier diesbezüglich keine grossen Verwerfungen, die Mittel für die begonnenen und geplanten Projekte seien da. Auch für die über 200 Millionen Franken teure Ost- und Südumfahrung Suhr, die ab 2024/25 realisiert werden soll, werden die nötigen Mittel bereitstehen. Klar sei, dass dazu natürlich erst dem Grossen Rat ein Kredit unterbreitet werden muss.

