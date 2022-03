Baustellen Zugausfälle und Verspätungen – hier arbeiten die SBB im Aargau an ihrem Netz Der Unterhalt und Ausbau des Schienennetzes hat zurzeit an etlichen Orten im Aargau Auswirkungen. Wir haben zusammengetragen, wo in nächster Zeit Nachtarbeiten anstehen und welche grösseren Projekte Auswirkungen auf den Fahrplan haben.

An verschiedenen Orten stehen im Aargau Gleisarbeiten an, hier zwischen Muri und Waltenschwil. Dominic Kobelt

10. Januar bis 18. März: Streckenerneuerung zwischen Muri und Waltenschwil

Wegen einer Gleiserneuerung kommt es zwischen Muri und Wohlen noch bis Freitag, 18. März, zu Einschränkungen im Zugverkehr. Dies betrifft die folgenden Linien:

S25 (Brugg–Muri)

Teilweise Ausfall zwischen Wohlen und Muri.

Teilweise ohne Halt in Boswil-Bünzen, in Benzenschwil und Mühlau oder in Hendschiken. Bei Zugsdurchfahrten werden Bahnersatzbusse oder andere Verbindungen angeboten.

Teilweise Ausfall zwischen Wohlen und Muri.

Die Nachtarbeiten finden vom 4. Januar bis 19. März statt.

März bis Dezember: Arbeiten zwischen Lenzburg und Zürich, Bahnhof Mägenwil mehrmals gesperrt

Zwischen Anfang März und Mitte Dezember 2022 bündeln die SBB zwischen Lenzburg und Zürich wichtige Ausbau- und Erneuerungsarbeiten. An drei Wochenenden wird der Bahnhof Mägenwil komplett gesperrt, an acht Wochenenden besteht im Raum Mägenwil Einspurbetrieb. Die Nachtarbeiten finden hauptsächlich an den Wochenenden statt, noch bis am 18. März. Je nach Bauphase haben die Bauarbeiten unterschiedliche Auswirkungen wie Ausfälle, Umleitungen, Fahrplan- und Haltanpassungen im Fern- und Regionalverkehr zur Folge. Im Regionalverkehr stehen Bahnersatzbusse im Einsatz.

10. bis 12. März: Nachtarbeiten beim Bahnhof Brugg

Wegen Unterhaltsarbeiten am Schienennetz finden vom 10. bis 12. März Nachtarbeiten statt.

11. und 12. März: Nachtarbeiten beim Bahnhof Lupfig

Wegen Unterhaltsarbeiten am Schienennetz finden am 11. und 12. März Nachtarbeiten statt.

13. März bis 24. Juni: Nachtarbeiten in Stein-Säckingen

Unterhaltsarbeiten am Schienennetz sowie ein Ausbau des Angebots haben Nachtarbeiten zwischen dem 13. März und dem 24. Juni zur Folge.

14. März bis 8. April: Nachtarbeiten beim Bahnhof Wohlen

Unterhaltsarbeiten am Schienennetz sowie ein Ausbau des Angebots haben Nachtarbeiten zwischen dem 14. März und dem 8. April zur Folge.

17. und 18. März: Nachtarbeiten zwischen Baden und Wettingen

Wegen Unterhaltsarbeiten am Schienennetz finden am 17. und 18. März Nachtarbeiten statt.

März, Mai, September und Oktober: Unterhaltsarbeiten zwischen Mattstetten und Rothrist

Die SBB führen an vier Wochenenden jeweils vom Freitagabend bis Montagmorgen wichtige Unterhaltsarbeiten an der Neubaustrecke zwischen Mattstetten und Rothrist aus, nämlich vom 25. bis 28. März, 20. bis 23. Mai, 16. bis 19. September und 28. bis 31. Oktober.

Der Fernverkehr wird in beiden Fahrtrichtungen über Burgdorf umgeleitet, was zu Fahrzeitverlängerungen von rund 10 bis 15 Minuten führt. Die Züge fahren früher in Basel SBB, Olten, Zürich HB und Luzern ab und kommen in diesen Bahnhöfen auch später an. Ab Bern verkehren die Züge in alle Richtungen zur gewohnten Zeit.

April/Mai: Bahnübergang in Suhr wird erneuert

Im Zeitraum Mitte April bis Mitte Mai erneuern die SBB in Suhr die Fahrbahn und einen Bahnübergang. Zwischen Ende April / Anfang Mai ist der Streckenabschnitt Oberentfelden–Suhr an einem Wochenende durchgehend gesperrt. Zwischen Kölliken und Suhr verkehren Bahnersatzbusse.

14. und 15. Mai: Neue Haltestelle Seon Nord

Wegen Bauarbeiten an der neuen Haltestelle Seon Nord ist die Strecke Lenzburg–Seon am Wochenende 14./15. Mai gesperrt. Das hat Auswirkungen auf den Fahrplan: Die S9 zwischen Beinwil am See und Lenzburg fällt aus, es verkehrt ein Bahnersatz. Die SBB werden die Details noch kommunizieren.

März und Mai: Nachtarbeiten und Fahrbahnerneuerung in Aarau

Vom 9. bis 11. März finden beim Bahnhof Aarau Nachtarbeiten statt. Am Wochenende vom 14./15. Mai nehmen die SBB dann eine Fahrbahnerneuerung vor. Dies führt zu diversen Zugausfällen im Fern- sowie im Regional- und S-Bahn-Verkehr. Die SBB werden die Details noch kommunizieren.

Mai 2022 bis Dezember 2023: Umbau Bahnhof Wildegg

Von Mai 2022 bis Dezember 2023 bauen die SBB den Bahnhof Wildegg um. Zwischen Ende Oktober und November 2022 kommt es in den Abendstunden sowie an zwei Wochenenden zu Einschränkungen. Es kommt zu Fahrplananpassungen sowie Bahnersatz.

14. bis 16. April: Nachtarbeiten in Koblenz

Die SBB setzen die 125-jährige Aarebrücke in Koblenz in Stand. Die Bauarbeiten haben bereits 2019 begonnen und sollen dieses Jahr beendet werden. Das Projekt verfolgt drei Ziele: Zum einen wird die Fundation der Brückenpfeiler so verstärkt, dass selbst bei einem Extremhochwasser keine Schäden mehr zu erwarten sind. Zum anderen werden die Mauerwerkspfeiler verstärkt, sodass die Brücke wieder mit der normalen Streckengeschwindigkeit befahren werden kann. Und drittens wird der Fussgängersteg erneuert. Nachtarbeiten sind vom 14. bis 16. April geplant.