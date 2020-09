Bauchfrei oder in Trainerhose zur Schule gibt Minuspunkte – diese Kleiderregel sorgt für Kritik

In einigen Aargauer Gemeinden gibt es für Jugendliche, die nicht angemessen gekleidet zum Unterricht erscheinen, neuerdings einen negativen Eintrag im Zwischenbericht. Das ist eine Art Zwischenzeugnis, das aber keine Noten enthält, sondern schriftliche Beurteilungen. SP-Grossrätin Lelia Hunziker kritisierte diese Praxis kürzlich in einer Kolumne in der AZ. Sie findet es heikel, dass die Schulen bewerten, «ob Schülerinnen und Schüler passend (sprich anständig) gekleidet sind oder nicht». Denn die Zwischenberichte würden bei der Auswahl von Bewerbungen von den Verantwortlichen in den Lehrbetrieben sehr genau angeschaut, hält sie fest.

Weiter kritisiert Hunziker, dass die Kleidervorschriften, welche den Eltern in einem Brief zu Beginn des Schuljahres mitgeteilt wurden, sich primär auf Mädchen beziehen. Sie weist dazu auf zwei Passagen hin: «Die Schüler*innen tragen in der Schule angemessene Kleidung; das Gesäss, die Oberweite und der Bauch sind bedeckt.» Zum Schutz aller Beteiligten lege die Schule Wert auf diesen Passus, damit wegen allfälliger nackten Körperzonen keine unangenehmen Situationen entstehen.

In der Elterninfo einer anderen Aargauer Gemeinde steht: «Turn- und Trainerhosen gehören in den Sportunterricht, Schultern sollten bedeckt sein, Hosen oder Röcke haben eine anständige Länge, Hotpants gehören nicht in den Unterricht, der Bauchnabel ist nicht sichtbar.»

Lelia Hunziker sieht Probleme bei den Fragen, was genau als angemes­sene Kleidung gelte und wer dies in der Schule beurteilen solle. «Wann ist der Rock genug lang, um anständig zu sein, wann ist er unanständig kurz? Muss der Bauchnabel im Normalzustand verdeckt sein oder nur, wenn ich mich strecke? Sind Flip-Flops passend? Ist barfuss unpassend?», zählt sie auf.

Lehrer: «Kann mich nicht an schlechte Bewertung erinnern»

In einem Leserkommentar auf aargauerzeitung.ch antwortete Christoph Waldmeier, Werklehrer an der Kreisschule Buchs-Aarau und EVP-Einwohnerrat in Aarau: «Angemessen bezieht sich vorwiegend darauf, dass wirklich die genannten Zonen bedeckt sind und bei den Jungs nicht grad die Unterhosen rausschauen.» Die Lehrer nehmen solche Bewertungen laut Waldmeier seit fast zehn Jahren vor. «Es geht einfach darum, dass man im Lehrbetrieb gesittet daherkommt», hält er fest. Die Einhaltung der Kleiderregeln werde in Teams besprochen, was sicher vernünftig sei. Waldmeier schreibt weiter: «Ich kann mich nicht erinnern, hier jemals schlecht bewertet zu haben.»