Bauarbeiten Fahrplanänderungen an acht Wochenenden im Juli, August und September – sind auch Sie betroffen? Täglich transportiert die SBB Hunderte von Passagieren zwischen Zürich und Bern hin und her. Jetzt sollen Bauarbeiten auf einem wichtigen Teil dieser Ost-West-Verbindung stattfinden, weshalb etliche Fahrplanänderungen anstehen. Auch viele Passagiere aus dem Aargau werden betroffen sein.

Auch der RE Aarau–Zürich HB wird ausfallen. Bild: Severin Bigler

Die Heitersbergstrecke ist Teil der viel befahrenen Ost-West-Verbindung zwischen Zürich und Bern. Wäre diese Strecke nicht mehr befahrbar, würde das zu beträchtlichen Einschränkungen für Reisende sowie Anwohner führen. Genau das wird diesen Sommer teilweise der Fall sein.

Egal ob Aarau-Zürich, Baden-Wettingen oder Brugg-Baden, all diese Strecken sind betroffen von den Bauarbeiten, die die SBB zwischen Juli, August und September auf der Heitersbergstrecke vornehmen werden.

Auf dieser Strecke planen die SBB, mehrere Unterhalts- und Ausbauprojekte durchzuführen. So werden zwischen Mellingen-Heitersberg und Mägenwil die Bahnbrücken «Viadukt Fislisbach», «Reussbrücke Mellingen» und die «Strassenunterführung Landstrasse» instand gesetzt. Gleichzeitig sollen auch die Gleise von verschiedenen Fahrbahnen erneuert werden. Auch auf der Strecke zwischen Rupperswil und Mägenwil finden Bauarbeiten zur Leistungssteigerung statt, mit dem Ziel, dass die S11 ab Ende 2023 im durchgehenden Halbstundentakt verkehren kann.

Fahrplanänderung an acht Wochenenden

All diese Instandsetzungen und Fahrbahnerneuerungen sind aufwendig. Um die Dauer der Gleissperre sowie den Baulärm einzuschränken, bündelt die SBB die Bauarbeiten in mehrere intensive Bauphasen. Ganz ohne Einschränkungen geht es jedoch nicht. An folgenden acht Wochenenden wird es auf der Strecke Aarau-Zürich deshalb zu Fahrplanänderungen und Ausfällen kommen:

Samstag, 1. Juli, bis Sonntag, 2. Juli 2023

Samstag, 15. Juli, bis Sonntag, 16. Juli 2023

Samstag, 22. Juli, bis Sonntag, 23. Juli 2023

Samstag, 29. Juli, bis Sonntag, 30. Juli 2023

Samstag, 5. August, bis Sonntag, 6. August 2023

Samstag, 19. August, bis Sonntag, 20. August 2023

Samstag, 26. August, bis Sonntag, 27. August 2023

Samstag, 2. September, bis Sonntag, 3. September 2023

An diesen Wochenenden empfiehlt es sich, vor Antritt der Reise den Online-Fahrplan der SBB zu prüfen. Dieser wird jeweils angepasst und schlägt Reisenden alternative Verbindungen vor.

Wie sind die einzelnen Gemeinden von den Fahrplanänderungen betroffen?