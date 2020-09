«Basis vernünftiger als die Fraktion» – FDP, GLP und EDU über Corona, Wirtschaft und das Energiegesetz

Knapp einen Monat vor den Grossratswahlen im Aargau: Wo drückt den Wählern der Schuh? «Ganz klar beim Thema Corona», zeigte sich Lukas Pfisterer, Parteipräsident der FDP Aargau, überzeugt. Die Coronakrise habe gezeigt, wie wichtig die Wirtschaft sei. Die grossen Unternehmen aber auch ganz viel kleine seien ein Teil davon. Darum sei auch der Slogan der FDP: «Die Wirtschaft sind wir alle» Ähnlich äusserte sich auch Roland Haldimann, Präsident EDU Aargau. Corona sei sicher das Thema in aller Munde. «Das belastet und alle», so Haldimann. «Daher sind wir auf eine starke Regierung angewiesen, die offen und transparent informiert.» Dort mache die EDU jedoch einige Fragezeichen. Hinsichtlich der wirtschaftlichen Fragen zeigte sich Beat Hiller, Präsident der GLP Aargau, einig mit Pfisterer. «Aber wir dürfen die Umwelt nicht vergessen», ergänzte er. Daher habe man sich auch den einmaligen Scherz erlaubt, ein Plakat der FDP zu kopieren. «Das war eine reine Provokation», gestand er. Pfisterer: GLP-Parteibasis vernünftiger als die Fraktion Die FDP habe dies mit einem Lächeln abgetan, versicherte Pfisterer. «Wer nicht angenehm auffallen kann, der fällt unangenehm auf.» Dort müsse die GLP eben Trittbrettfahren. Anschliessend kritisierte Pfisterer die Haltung der GLP zum Energiegesetz. Zwar unterstütze die GLP nun die Vorlage. Im Grossen Rat habe die GLP-Fraktion das Geschäft jedoch abgelehnt, da sie nicht bereit waren Kompromisse einzugehen. «Die Parteibasis ist offenbar vernünftiger als die Fraktion», so Pfisterer.

«Wir wollen mehr», entgegnete Hiller. Aus Vernunftsgründen habe man sich nach langen Diskussionen auf der Ebene der Parteibasis entschieden das Gesetz zu unterstützen. Dies sei jedoch mit dem Ziel geschehen, weiter daran zu arbeiten. Hiller: «Sonst haben wir letztlich gar nichts.» Die EDU hat dagegen eine ganz klare Nein-Parole gefasst. Haldimann sagte, Hausbesitzer würden dadurch bevormundet. Zwar sei die EDU der Meinung man müsse mit dem Klima sorgsam umgehen und die Umwelt schützen. Den Klimaprotest auf dem Bundesplatz sehe er allerdings nicht als richtig an. «Ein Sternmarsch nach Bern wäre doch viel schöner gewesen.» Hätten die Aktivisten dabei unterwegs Müll gesammelt und auf dem Bundesplatz deponiert, hätten sie seine volle Unterstützung.