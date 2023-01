Bankenwesen Hypi Lenzburg eröffnet einen neuen Standort in Muri – 120 Meter entfernt von der Credit-Suisse-Filiale, die dichtmachte Das Oberfreiamt hat eine Bankfiliale verloren – und schon wieder eine gewonnen. Wenige Monate nach der Schliessung der Credit-Suisse-Filiale in Muri kündigt die Hypothekarbank Lenzburg an, dort ein neues Beratungsbüro einrichten zu wollen.

Roger Brechbühler, Leiter Privat- und Firmenkunden und Mitglied der Geschäftsleitung der Hypothekarbank Lenzburg, kündigt die Eröffnung einer neuen Filiale in Muri an. Mathias Förster

Es gibt immer weniger Bankfilialen in der Schweiz. Die Zahlen belegen das eindeutig: Im Jahrzehnt vor der Pandemie machte jede sechste Filiale dicht. Bis 2030 sollen, Digitalisierung sei Dank, weniger als 2000 übrig bleiben. Andere Prognosen zum europaweiten Trend sind da noch drastischer: Bis 2025 könnte in Grossbritannien bis zu 90 Prozent der Filialen verschwinden.

Im Aargau bestätigte jüngst die Credit Suisse den Trend: Wegen der schweizweiten Sparrunde der angeschlagenen Grossbank machen 14 Filialen dicht. Eine davon ist jene in Muri. 120 Meter entfernt vom nun geschlossenen Standort an der Aargauerstrasse schwimmt die Hypothekarbank Lenzburg gegen den Strom: Sie eröffnet eine Filiale an der Luzernerstrasse 1, es wirkt fast wie eine Antwort an die Grossbank. Drei Jahre zuvor hatte die Hypi eine neue Filiale in Wohlen eröffnet – am alten Standort der Credit Suisse.

Hypi-Bereichsleiter: «Banking ist Vertrauen»

Wie erklärt die Hypi diesen Schritt, verkauft sie sich doch nicht nur als Regionalbank, sondern als federführende Institution im digitalen Banking? Kurz: Krypto und physische Präsenz schliessen sich nicht gegenseitig aus. «Als lokal verankerte Regionalbank entsprechen wir einem Kundenbedürfnis nach persönlichem Dialog, in einer Zeit, in der es immer mehr anonymisierte Web-Angebote gibt», sagt Roger Brechbühler, Bereichsleiter für Privat- und Firmenkunden.

Roger Brechbühler ist zuversichtlich, dass die Strategie der Hypi in Muri erfolgreich sein wird. Mathias Förster

Banking sei Vertrauen. Dies aufzubauen gelinge bei KMU und für komplexe Angelegenheiten wie Pensionsplanung nur vor Ort, glaubt die Hypothekarbank. «Die Auswirkungen der AHV-Reform können nicht digitalisiert werden. Deshalb bin ich nach wie vor überzeugt, dass der Mensch der zentrale Erfolgsfaktor einer Beziehungsbank ist», versichert Brechbühler.

Credit-Suisse-Schliessung hat die Expansion beschleunigt

In Muri entsteht deshalb ein Beratungsbüro, das sich explizit an Privatkunden und KMU richtet. Zwei Mitarbeitende arbeiten vor Ort. Die Bank sei sich bewusst, dass sie mit dem physischen Ausbau gegen den Strom schwimmt: «Als Unternehmen gehen wir gewisse Risiken ein, aber wir sind überzeugt, dass wir erfolgreich sein werden», bekräftigt Brechbühler.

Die Expansion im Oberfreiamt sei nach der Eröffnung der Filiale in Wohlen 2019 ein logischer Folgeschritt, sagt Marianne Wildi, CEO der Hypothekarbank Lenzburg. Dass die Ankündigung kurz nach der Schliessung der Credit-Suisse-Filiale geschieht, ist kein Zufall. Die Steilvorlage ist perfekt: Die Grossbank zieht sich aus einer peripheren Region zurück, die Regionalbank füllt die Lücke.

«Es entspricht unserer DNA, als agiles KMU Opportunitäten zu nutzen», sagt Roger Brechbühler. Die Eröffnung der Filiale wäre wohl nicht so schnell erfolgt, wenn die CS sich nicht zurückgezogen hätte. Der Banker, der seit 12 Jahren bei der Hypi arbeitet, hebt hervor, dass die Bank sich immer stärker in der Region verankern wolle und als Regionalbank das Erbe der Neuen Aargauer Bank weitertrage.

Die Bank macht am 1. März ihre Türen auf. Am 9. sind Interessierte zu einem Börsenapéro eingeladen.