Bankenexperte beurteilt Polit-Pläne mit AKB: «Der Preis ist recht hoch»

Die Grossratskommission will die Staatsgarantie für die Aargauische Kantonalbank abschaffen und die AKB zugleich in eine Aktiengesellschaft umwandeln. Was würden diese Schritte für die Bank, die Kunden und den Kanton bedeuten? Professor Christoph Leutwiler, Experte für Kantonalbanken, gibt eine Einschätzung.