Banken Nach Leitzins-Anpassung der Nationalbank: Aargauische Kantonalbank erhöht die Zinsen Die Aargauische Kantonalbank reagiert auf die kommunizierte Leitzinserhöhung der SNB vom Donnerstag. Die neuen Zinssätze gelten ab 1. Mai.

Die Aargauische Kantonalbank bietet neu höhere Zinsen an. Symbolbild: Keystone

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass sie ihren Leitzins nochmals um 0,5 Prozentpunkte erhöht. Dadurch steht er nun bei 1,5 Prozent. Dieser Schritt sei nötig geworden, um dem Inflationsdruck entgegenzuwirken, der nochmals zugenommen habe. Die Inflation ist der SNB nach wie vor zu hoch, hiess es an einer Medienkonferenz.

Einen Tag später reagiert auch die aargauische Kantonalbank (AKB) auf die Leitzinserhöhung der SNB. Die AKB schreibt in einer Medienmitteilung von einer «umfassenden Zinserhöhung auf sämtlichen Schweizer Franken-Konti für Private und Firmen».

Neuerdings bietet die Aargauische Kantonalbank ihrer Kundschaft beim «Vorsorgekonto Sparen 3» 1,00% Zinsen an. Das Aargauer Sparkonto weist gemäss der Mitteilung neu einen Zinssatz von 0,65% aus.

Die Zinserhöhungen treten per 1. Mai 2023 in Kraft. Und: Per 1. April 2023 entfallen zusätzlich die Kontoführungsgebühren für Privat- und Firmenkonti sowie die Buchungsspesen für Firmen, wie die Bank mitteilt. (cri)