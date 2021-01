Bald wird auch in Muri und Rheinfelden geimpft – in Aarau sind die Container angekommen

Es ist noch nicht ganz hell, als auf dem Areal des Kantonsspitals Aarau (KSA) der Lastwagen vorfährt. Geladen hat er Container. In den nächsten Tagen wird daraus ein Impfzentrum. Am 15. Januar sollen dann die ersten Personen gegen Covid-19 geimpft werden.

Aktuell werden die Aargauerinnen und Aargauer am KSA noch im Haus 3 geimpft. Dort wurde über die Festtage ein Impfzentrum eingerichtet, das pünktlich auf den 5. Januar betriebsbereit war. Sobald jedoch mehr Impfstoff zur Verfügung steht und auch die breite Bevölkerung sich impfen lassen kann, reichen die zwölf verfügbaren Plätze nicht mehr.

Kanton ist für die Organisation der Impfzentren zuständig

Die kantonale Impfstrategie sah von Anfang an sowohl am Kantonsspital Aarau als auch am Kantonsspital Baden (KSB) Impfzentren vor. Für die Planung dieser beiden und weiterer Zentren ist der Kanton zuständig. Er hat die Container, die am Donnerstag in Aarau eingetroffen sind, organisiert.

Neue Impftermine werden am 11. Januar für die Zeit bis 18. Januar freigeschaltet. Ab dem 12. Januar werden täglich die Termine für in einer Woche zur Buchung freigegeben. Am 12. Januar jene für den 19. Januar und so weiter.