Am 25. November entscheidet der Aargauer Souverän, ob der Kanton für den Wald deutlich mehr Geld zahlen soll oder nicht. Wir begleiten in den nächsten Tagen in einer kleinen Serie Pilzler, Förster, Jogger und weitere Personen in den Wald und sprechen mit ihnen über ihre Beziehung zum Wald.