Dieses Grossdepot sei auch verantwortlich für die Depots von Aarau, Bremgarten, Wettingen, Koblenz und Bülach. Die diesen Orten zugehörenden Dampflokomotiven wurden in Brugg gewartet und ausgebessert. Vor 100 Jahren waren für diese Arbeiten in Brugg mehr als 150 Mann am Tag und auch in der Nacht beschäftigt. Nach dem 1. Weltkrieg, ab 1918, verdrängte die Elektroindustrie die Dampf-Ära im Schienenverkehr, und die Depotanlage von Brugg verlor ihre Bedeutung. Mehr und mehr wurde sie nur noch als Lager benutzt.

Weitere Impressionen aus dem Brugger Bahnpark: