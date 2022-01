Baden Widerruf der Vermisstmeldung: Der gesuchte 86-Jährige wurde gefunden Der seit Freitag vermisste Mann konnte in Birmenstorf aufgefunden werden. Er wurde ins Spital gebracht.

Am frühen Freitagabend publizierte die Kantonspolizei Aargau eine Vermisstmeldung: Ein 86-jähriger Mann habe kurz nach 13 Uhr die Notfallpraxis des Kantonsspitals Baden verlassen und werde seither vermisst. Der Mann sei dement und nicht ortskundig.

Am Samstagmorgen dann die Entwarnung der Kantonspolizei: Der gesuchte Mann sei noch am Freitagabend kurz vor 21 Uhr in Birmenstorf aufgefunden worden. Er wurde in Spitalpflege übergeben. (bey)