Baden Nach Wegweisung von Nationalratskandidat: Verwaltungsgericht geht mit Stadtpolizei hart ins Gericht Nationalratskandidat Stephan Zurfluh wurde von der Stadtpolizei Baden aus der Stadt verwiesen, weil er sich «aggressiv verhalten und Passanten belästigt» haben soll. Dagegen wehrte sich der 62-Jährige erfolgreich. Das Verwaltungsgericht sieht die Sache anders – und rügt die Polizei und den Badener Sicherheitschef im Urteil.

Tele M1-«Aktuell»-Beitrag vom 31. August 2023. Video: Tele M1

Der 62-jährige Stephan Zurfluh kandidiert auf der Liste 13 der Musikpartei für den Nationalrat. Für die Wahl Mitte Oktober wollte er am 30. August mit seiner Gitarre und Liedern in Baden auf sich aufmerksam machen und Flyer verteilen. Einigen Passanten gefiel das allerdings gar nicht. Sie meldeten dem Polizeinotruf, dass sie von Zurfluh rassistisch beleidigt und angepöbelt worden seien.

Zurfluh schilderte die Geschichte hingegen genau umgekehrt. Er sei von den Passanten in aggressiver Manier angegangen worden und habe darum den Polizeinotruf gewählt. Dem Regionalsender Tele M1 zeigte er auf seinem Handy den ausgehenden Anruf an die Kantonale Notrufzentrale 117. Dort half man ihm allerdings nicht. Vielmehr wies ihn die Stadtpolizei Baden weg und verhängte eine dreimonatige Fernhaltungsverfügung.

Verfügung erfolgreich angefochten

«Ich kann nicht mal mehr ins Schwimmbad», monierte Zurfluh gegenüber Tele M1. Der Nationalratskandidat liess dies nicht auf sich sitzen und legte beim Aargauer Verwaltungsgericht Beschwerde gegen die Verfügung ein.

Dessen Urteil hebt die Verfügung nun wieder auf, wie das Nachrichtenportal «ArgoviaToday» am Mittwochabend schreibt. Demnach sei es nicht erwiesen, dass Zurfluh tatsächlich rassistisch beleidigend gewesen wäre, was eine Wegweisung gerechtfertigt hätte. Einzelrichter Marc Busslinger fügt im Urteil ausserdem an, dass das vorgeworfene Verhalten bestritten und von den Polizisten nicht bezeugt werden könne.

Polizeibeamte hätten Fall besser aufklären müssen

Daher «geht es nicht an, einzig auf einen Journaleintrag der Kantonalen Notrufzentrale abzustellen und diesen nicht einmal als Kopie zu den Akten zu legen», heisst es im Urteil weiter. Die Polizisten hätten die angeblich beleidigten und angepöbelten Personen ermitteln und deren Aussagen protokollieren müssen. Diese seien beim Eintreffen der Beamten mit grosser Wahrscheinlichkeit noch vor Ort gewesen.

Da Zurfluh den Polizisten auch erklärt hatte, es gebe Zeugen für den Vorfall, hätten die Einsatzkräfte auch diese einvernehmen müssen. Weil der ganze Sachverhalt nicht gänzlich aufgeklärt werden konnte, könne Zurfluh nicht «rechtsgenüglich vorgeworfen» werden, er habe die öffentliche Sicherheit und Ordnung gestört oder gefährdet.

Kritik auch für Badener Sicherheitschef

Auch der Sicherheitschef der Stadt Baden, Martin Brönnimann, wird im Urteil des Verwaltungsgerichts kritisiert. Dieser hatte auf Zurfluhs Beschwerde hin eine Stellungnahme an das Gericht verfasst und darin beantragt, die Verfügung aufrechtzuerhalten. Darin sieht Richter Busslinger weitere Probleme: So liessen Brönnimanns Verweise auf Nutzungsregeln von öffentlichem Grund nicht darauf schliessen, dass der Nationalratskandidat im Sinn einer politischen Kundgebung verstossen habe. Höchstens gegen die generelle Bewilligungspflicht in der Cordulapassage könnte der 62-Jährige verstossen haben.

Aber selbst dann sei die Massnahme bezüglich Rayon und Dauer von drei Monaten unverhältnismässig und aufzuheben. Es hätte mildere Massnahmen gegeben. Ausserdem schreibe Brönnimann in der Stellungnahme nicht mehr von rassistischen Äusserungen, sondern nur noch von Beleidigungen. Er rügt auch, dass in dem Schreiben steht, man habe Stephan Zurfluh vorgängig mehrfach über die Regelungen erläutert, allerdings habe er sich diesen Regeln «nicht unterwerfen» wollen. Derartige «pauschale Vorwürfe» genügten nicht, eine Gefährdung oder Störung der öffentlichen Sicherheit zu belegen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (az)