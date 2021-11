Baden Ausgerechnet das günstigste Angebot: Testzentrum beim Grand Casino muss vorläufig schliessen Nach verstärkten Kontrollen des Kantons muss das Testzentrum beim Grand Casino Baden schliessen. Das Departement Gesundheit und Soziales hatte insbesondere bemängelt, die Zuständigkeiten seien unklar gewesen.

Das Grand Casino Baden betreibt für seine Gäste ein Testcenter – dieses muss nun vorläufig schliessen. Henry Muchenberger

Nachdem die Abteilung Gesundheit in den letzten zwei Wochen die Kontrollen von Testanbietern intensiviert hat, wurde am vergangenen Samstag ein Testzentrum in Baden geschlossen, wie es in einer Mitteilung des Kantons heisst. Welches Testzentrum betroffen ist, möchte man nicht sagen. «Wir wollen keinen Anbieter an den Pranger stellen», sagt Andreas Obrecht, Leiter Covid-19-Programm beim Departement für Gesundheit und Soziales.

Wie Recherchen der AZ und TeleM1 zeigen, handelt es sich um dasjenige beim Grand Casino – also der Anbieter, der mit 25 Franken die günstigsten Tests hat. Auf Anfrage bestätigt dies die Betreiberin «Apotheke Dr. Stoffel», die mit der MedtechSwiss zusammen arbeitet.

Warum hat der Kanton eingegriffen? Offenbar wurden unvollständige Unterlagen eingereicht und danach das Testzentrum geöffnet, obwohl zuerst die fehlenden Dokumente hätten nachgereicht werden müssen. Laut Obrecht wolle man keineswegs Testzentren verhindern, und es sei auch willkommen, dass Private Testzentren betreiben würden, allerdings müssten gewisse Spielregeln eingehalten werden. «Die zuständige Person hat von einem Tag auf den anderen gewechselt. Zudem haben sich die Angaben über den Betreiber geändert, worauf ein neues Gesuch hätte gestellt werden müssen. Dies ist nicht geschehen.»

Wenn die Unterlagen noch nachgereicht werden, kann die Bewilligung wieder erteilt werden. «Noch sind diese Dokumente aber nicht bei uns eingetroffen», sagt Obrecht.

Anbieter stand schon in der Kritik

Dass beim Grand Casino Tests für 25 Franken angeboten werden, hatte in der Vergangenheit Kritik bei anderen Anbietern hervorgerufen. So sagte etwa Palestrino Coppola, Apotheker der Seetal Apotheke in Seon, dieser Tief-Preis für die Corona-Tests sei schon fast unmöglich und sogar unseriös: «Der Mindest-Einstiegspreis für einen Test liegt bei 40 Franken.» Mit diesem Betrag unter anderem auch die Ausbildung des Personals bezahlt werden, die Tests selber sowie das Schutzmaterial – damit kommen alleine die Fixkosten auf 40 bis 50 Franken.

Damals erklärte Mohamed Ali, Projektleiter des öffentlichen Testzentrums der Dr. Stoffel Apotheken: «Das Casino kam uns sehr entgegen. Wir haben keine Mietkosten und können so die Tests billig anbieten. Nur darum können wir mit diesem Preis unsere Kosten decken.»