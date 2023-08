Baden Bierrekord an der Badenfahrt: 58'000 Liter in einer Nacht – keine Spezialdosen mehr an Lager Noch nie wurde an einem ersten Badenfahrt-Wochenende so viel getrunken wie an den vergangenen Tagen und Nächten. Neben Bier waren auch Wasser und Süssgetränke extrem gefragt.

«Gigantisch»: Felix Meier von Müllerbräu spricht von einem fantastischen Start in die Badenfahrt. Bild: Severin Bigler / BAD

Felix Meier fehlen die Worte. «Unglaublich, gigantisch, damit hätten wir nie gerechnet», sagt der Müllerbräu-Chef. 380'000 Liter Getränke – darunter auch Süssgetränke und Wasser – wurden an den ersten drei Badenfahrt-Tagen und -Abenden konsumiert. Das ist ein Rekord für ein erstes Badenfahrt-Wochenende.

Der Müllerbräu-Chef hat den Überblick, weil sein Unternehmen für die Getränke-Logistik an der Badenfahrt zuständig ist. Gleichzeitig hat Müllerbräu aber auch das Biermonopol. «Auch beim Bierkonsum verzeichnen wir einen Badenfahrt-Rekord», sagt Meier.

58'000 Liter wurden alleine am Freitag getrunken: Rekord für den Badenfahrt-Eröffnungsabend. Die Zahl ist enorm, wenn man bedenkt, dass das Fest erst um 18 Uhr startete. Zum Vergleich: An der vergangenen Badenfahrt 2017 wurden durchschnittlich rund 38'000 Liter Bier pro Tag konsumiert.

Am Samstag, Sonntag und Montag tranken die Badenfahrerinnen und Badenfahrer im selben Stil weiter. 120'000 Liter Offenbier gingen über die Festbeiz-Tresen. Und: «Wir haben keine der extra für das Fest hergestellten Neo-Badenfahrt-Bierdosen mehr an Lager», sagt Meier. Alle der 250'000 Halbliter-Dosen sind entweder weg oder bereits an die Beizen ausgeliefert worden.

Meier ging vor dem Fest davon aus, dass dies ungefähr am Donnerstag der Fall sein würde. Nun werden bereits am Dienstagabend die klassischen schwarzen Müllerbräu-Dosen in Umlauf gebracht.

«Es gibt wohl mehrere Faktoren für den enormen Getränkekonsum», sagt Felix Meier. «Erstens hatte es enorm viele Menschen. Ich kann mich nicht erinnern, je so viele Leute gesehen zu haben wie an den ersten drei Badenfahrt-Abenden», sagt er.

Das Festgebiet sei grösser und lang gezogener als in der Vergangenheit. Es gebe viel zu sehen. «Die Folge: Die Leute kommen nicht nur nach Baden, sie bleiben auch lange.» Und sie trinken en masse. Nicht nur Bier, sondern auch Süssgetränke und Wasser. 160'000 Liter alkoholfreie Getränke wurden bis und mit Montag konsumiert.

Besondere Freude hat Meier aber nicht nur am Umsatz. «Bisher hat sich niemand gemeldet, dass er oder sie ein warmes Bier habe trinken müssen. Die Kühlkette aufrechtzuerhalten, ist die grösste und wichtigste Herausforderung für uns und alle Beteiligten», sagt er.

Die Badenfahrt bringt Müllerbräu in einen logistischen Ausnahmezustand. Alleine für das Fest stellt die Brauerei eine Equipe von 50 Personen zusammen. Rund 850 Kühlschränke, 215 Durchlaufkühler und 250 Festbuffets (Biertheken) werden zur Verfügung gestellt.

Zuletzt noch dies: Das Badenfahrt-Neo-Spezialbier unterscheidet sich vom normalen Müllerbräu. Auf den Dosen ist das Bier mit einem Alkoholgehalt von 4,8 Volumenprozent deklariert. «Effektiv sind es aber etwa 5 Prozent, das liegt innerhalb der Toleranz», sagt Meier.