Eine 26-Jährige fährt in Baden gegen eine Mauer. Das Unfallauto ist stark beschädigt, die Fahrerin unverletzt. Kapo Aargau

(az) Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz nach 17.30 Uhr in Baden auf der Bruggerstrasse. Eine 26-jährige Autolenkerin fuhr auf der Haselstrasse und beabsichtigte, bei der Einmündung in die Bruggerstrasse, rechts in Richtung Turgi abzubiegen. Dabei verlor sie aus noch unbekannten Gründen die Herrschaft über ihr Fahrzeug und prallte in eine Mauer.

Die Lenkerin blieb unverletzt. An ihrem Smart entstand jedoch grosser Sachschaden.

Die Unfallursache ist noch unbekannt. Die Kantonspolizei Aargau hat Ihre Ermittlungen dazu aufgenommen. Das Fahrzeug wurde vorerst polizeilich sichergestellt.

